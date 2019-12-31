رئيس النادي الأهلي المصري يلبي دعوة آل الشيخ ويؤدي مناسك العمرة

وصل محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، ظهر اليوم الثلاثاء، إلى السعودية، لأداء مناسك العمرة عقب عودته مؤخرا من رحلة علاجية في فرنسا استغرقت أسبوعين.

وحسب مواقع مصرية، سيلبي محمود الخطيب غدا دعوة تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية لزيارته بمنزله للاطمئنان على صحته، وتقديرا لزيارة آل الشيخ لرئيس الأهلي بمنزله قبل أسابيع بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها حينذاك.

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ومن المقرر أن يتجه الخطيب إلى باريس، في 25 يناير، من الشهر المقبل، للخضوع لفحوص طبية مرة أخرى لمعرفة مدى تحسن حالته.

المصدر: وكالات