شاهد.. مرتضى منصور يفتح النار على كهربا والخطيب

شن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، هجوما حادا على محمود الخطيب، رئيس الأهلي، مؤكدا عدم قانونية تعاقد الأخير مع محمود عبد المنعم "كهربا"، محذرا من إشعال الفتنة بين جمهور الناديين.

وقال مرتضى، خلال تصريحاته لقناة "الحدث اليوم": "لم يحدث في تاريخ الأهلي والزمالك أن تعاقد أحدهما مع لاعب الآخر وعقده ما زال به ثلاثة مواسم، الأهلي هو من ترك جمال عبد الحميد وحسام وإبراهيم حسن من قبل، والزمالك هو من ترك معتز إينو، خلافاتنا دائما كانت على لاعبي الفرق الأخرى، لكن ما حدث في صفقة كهربا هو بلطجة".

وأضاف: "عقد كهربا سار مع الزمالك حتى عام 2022، نعم رفعنا اسمه من كشوفنا، لكن عقده مستمر، ما فعله محمود الخطيب هدفه الفتنة بين جمهور الناديين ولا يصح".

وتابع رئيس "القلعة البيضاء": "كهربا يزعم بطلان عقده مع الزمالك. أولا عقده موثق باتحاد الكرة ودفعنا رسومه والدليل أن النادي البرتغالي لم يحصل إلا على بطاقة مؤقتة له، ثانيا هو لعب معنا سنة وتلقى مستحقاته وفقا لما هو متفق عليه في العقد الجديد، فكيف يزعم أن عقده غير قانوني حاليا".

واستطرد: "الأهلي جعل من أفيس محطة لخطف كهربا، فاللاعب متواجد بمصر منذ شهرين، ولم يتقدم النادي البرتغالي بأي شكوى ضده وفقا لاتفاق مسبق بينهم رفقة مدرب الزمالك السابق إيناسيو، ما حدث عيب، علاقتي وأسرتي قوية للغاية بحسام غالي، قائد الأحمر السابق، ومع ذلك لم نعرض عليه مطلقا الانضمام للزمالك، لأن عقده سار مع الأهلي، ولن أنسى موقف الخطيب مع أحمد الشناوي، حارس الأبيض السابق وبيراميدز الحالي، عندما جلسوا معه قبل لقاء القمة بـ 24 ساعة في حضور تركي آل الشيخ، وبعدها فوت الشناوي المباراة للأهلي".

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وأعلن الأهلي الجمعة الماضية تعاقده رسميا مع كهربا في صفقة انتقال حر قادما من ديبورتيفو أفيس البرتغالي، بعدما فسخ تعاقده مع الأخير.

المصدر: وكالات