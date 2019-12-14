أبوتريكة يعلق على انتقال "كهربا" للأهلي.. والأخير يرد (فيديو)

هنأ محمد أبو تريكة، صانع ألعاب الأهلي والمنتخب المصري السابق، محمود عبد المنعم "كهربا" بعد انتقاله أمس الجمعة إلى صفوف الأهلي، لمدة أربعة مواسم ونصف.

وكتب أبو تريكة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في تعليقه على تغريدة حساب الأهلي التي أعلن فيها التعاقد مع "كهربا" قائلا :"لحظة كده ترجم لي"، مصحوبة برموز تعبيرية ضاحكة.

وأضاف أبو تريكة في تغريدته التي لاقت رواجا كبيرا فور نشرها: "مبروك وبالتوفيق لكهربا منتظرين التألق إن شاء الله".

ورد كهربا على تغريدة أبو تريكة قائلا:"ربنا يخليك يا عم الناس، أهم حاجة نصايحك".

ربنا يخليك يا عم الناس اهم حاجة نصايحك ❤️🙏 https://t.co/GjkEOC1EAk — mahmoud kahraba (@MKahraba) December 13, 2019

وكان محمود كهربا قد رحل عن الزمالك في يونيو الماضي، مؤكدا أن عقده مع "القلعة البيضاء" قد انتهى، وهو ما يرفضه مسؤولو الزمالك، مؤكدين أن عقد اللاعب لا يزال مستمرا لمواسم أخرى قادمة.

لحظة كده ترجم لي 😂😂 مبروك وبالتوفيق لكهربا منتظرين التألق إن شاء الله 👍👍🦅🦅 — محمد أبوتريكة (@trikaofficial) December 13, 2019

وانتقل كهربا إلى نادي أفيس البرتغالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، حيث نجح في الحصول على بطاقة مؤقتة من الاتحاد الدولي لكرة القدم سمحت له بالمشاركة في مباريات الفريق.

المصدر: وكالات