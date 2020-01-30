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رونالدو يطلق منتجا جديدا يحمل علامته التجارية (فيديو)

الرياضة

رونالدو يطلق منتجا جديدا يحمل علامته التجارية (فيديو)
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يخطط النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو للدخول في سوق جديدة، وإضافة علامته التجارية على منتج يضمه لمجموعته، وسيطلق خط نظارات سيتم طرحها للبيع العام الجاري.

وتم الإعلان عن تعاون مهاجم يوفنتوس مع شركة الإيطالي لابو إلكان، لإطلاق مجموعة نظارات لعلامة CR7 التي توزع حاليا في 79 دولة.

وأوضحت الشركة في بيان أن رونالدو وإلكان وقعا عقدا عالميا حصريا لمدة خمس سنوات، وسيتم تصميم المجموعة الأولى من قبل "صاروخ ماديرا" وستكون متاحة في السوق اعتبارا من الصيف المقبل في متاجر فعلية ورقمية.

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واحتفى إلكان بالاتفاق في بيان، وقال إنه يمثل "فرصة" استثنائية للعلامة، معربا عن ثقته في قدرة المجموعة على توقيع مشاريع مماثلة مع اللاعب في المستقبل.

من جانبه، أعرب رونالدو عن حماسه للتعاون مع إلكان، وأكد أنه دائما كان مولعا بالنظارات الشمسية ومتحمسا لإطلاق مجموعته الخاصة.

المصدر:repubblica.it

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