شاهد.. وداع جماهير ميلان للأسطورة كوبي براينت في "سان سيرو"

وافقت رابطة الدوري الإيطالي على طلب ميلان لارتداء شارة سوداء عند اللعب ضد تورينو في ربع نهائي كأس إيطاليا حدادا على وفاة أسطورة كرة السلة الأمريكية كوبي براينت بحادث مروع.

ووضع نادي ميلان صورة النجم الراحل على شاشة عملاقة في ملعب "سان سيرو"، وأطفأ أضواء الملعب بالكامل، كصورة تعكس الحزن الذي أصيب به النادي وجماهيره إثر رحيل براينت.

“Who Wants To Live Forever” for Kobe Bryant at San Siro with lights off before Milan-Torino.

Pics of Kobe life on screen pic.twitter.com/5RsuJpvyAR — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) January 28, 2020

ووقفت جماهير النادي واللاعبون عند الدقيقة 24 من عمر المباراة، وصفقت لاستذكار اللاعب الذي كان يحمل نفس الرقم عندما كان يخوض مباريات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين NBA، بقميص فريق لوس أنجلوس ليكرز خلال 20 عاما لعب بين صفوفه حتى اعتزاله في موسم 2015-2016.

All San Siro started suddenly to clap at minute 24:00 in honor of Kobe Bryant



(and Milan almost scored...) pic.twitter.com/EHGtjZltbT — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) January 28, 2020

ونشرت حسابات النادي الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر فيه أسطورة كرة السلة في عدة لقطات داخل الصالات تكريما لذكراه.

Your memory will never fade, your legacy will last forever

Ciao, Kobe! ❤#SempreKobepic.twitter.com/ojj1Ky1s5Y — AC Milan (@acmilan) January 28, 2020

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وارتبط براينت كثيرا بميلان، بعد أن كشف في عدّة مناسبات عن عشقه للنادي الإيطالي، وتفضيله إياه في عالم كرة القدم العالمية.

كما أوردت وسائل الإعلام تصريحا سابقا له أنه لو لم يكن لاعبا محترفا بكرة السلة كان سيكون لاعب كرة قدم في ميلان.

ولقي براينت، الفائز بلقب الدوري الأمريكي للمحترفين خمس مرات خلال 20 عاما ، مصرعه مع 8 أشخاص آخرين، من بينهم ابنته جيانا البالغة من العمر 13 عاما، في حادث تحطم مروحيته الخاصة واندلاع حريق فيها، في مدينة كالاباساس بولاية كاليفورنيا الأمريكية، يوم الأحد الماضي.

المصدر: twitter \ acmilan