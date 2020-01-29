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شاهد.. وداع جماهير ميلان للأسطورة كوبي براينت في "سان سيرو"

الرياضة

شاهد.. وداع جماهير ميلان للأسطورة كوبي براينت في
twitter \ acmilan
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وافقت رابطة الدوري الإيطالي على طلب ميلان لارتداء شارة سوداء عند اللعب ضد تورينو في ربع نهائي كأس إيطاليا حدادا على وفاة أسطورة كرة السلة الأمريكية كوبي براينت بحادث مروع.

ووضع نادي ميلان صورة النجم الراحل على شاشة عملاقة في ملعب "سان سيرو"، وأطفأ أضواء الملعب بالكامل، كصورة تعكس الحزن الذي أصيب به النادي وجماهيره إثر رحيل براينت.

ووقفت جماهير النادي واللاعبون عند الدقيقة 24 من عمر المباراة، وصفقت لاستذكار اللاعب الذي كان يحمل نفس الرقم عندما كان يخوض مباريات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين NBA، بقميص فريق لوس أنجلوس ليكرز خلال 20 عاما لعب بين صفوفه حتى اعتزاله في موسم 2015-2016.

ونشرت حسابات النادي الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر فيه أسطورة كرة السلة في عدة لقطات داخل الصالات تكريما لذكراه.

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وارتبط براينت كثيرا بميلان، بعد أن كشف في عدّة مناسبات عن عشقه للنادي الإيطالي، وتفضيله إياه في عالم كرة القدم العالمية.

كما أوردت وسائل الإعلام تصريحا سابقا له أنه لو لم يكن لاعبا محترفا بكرة السلة كان سيكون لاعب كرة قدم في ميلان.

ولقي براينت، الفائز بلقب الدوري الأمريكي للمحترفين خمس مرات خلال 20 عاما ، مصرعه مع 8 أشخاص آخرين، من بينهم ابنته جيانا البالغة من العمر 13 عاما، في حادث تحطم مروحيته الخاصة واندلاع حريق فيها، في مدينة كالاباساس بولاية كاليفورنيا الأمريكية، يوم الأحد الماضي. 

المصدر: twitter \ acmilan

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