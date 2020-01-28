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شاهد.. مسلسل كرتوني تنبأ بمقتل كوبي براينت بنفس الطريقة

الرياضة

شاهد.. مسلسل كرتوني تنبأ بمقتل كوبي براينت بنفس الطريقة
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اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي مشهد من مسلسل Legends of the Chamberlain الكرتوني الأمريكي، تم عرضه عام 2017، حيث تنبأ المسلسل بمقتل أسطورة كرة السلة، كوبي براينت، بتحطم مروحيته.

وظهر في حلقته الثامنة من الموسم الأول، مشهد لحادثة سقوط مروحية كان براينت البالغ 41 عاما على متنها، وهو ما أثار شكوك البعض من المغردين في أن يكون مقتل براينت "مخططا له!".

وبادر القائمون على العمل إلى إزالة رابط الحلقة من موقعهم الرسمي وحساب المسلسل على مواقع التواصل الاجتماعي، احتراما لمشاعر عائلة براينت.

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ولقي براينت، الفائز بلقب الدوري الأمريكي للمحترفين خمس مرات خلال 20 عاما قضاها مع لوس أنجلوس ليكرز، مصرعه في حادث تحطم مروحيته الخاصة في مدينة كالاباساس بولاية كاليفورنيا الأمريكية، يوم الأحد. 

وأكدت السلطات الأمريكية مصرع نجم كرة السلة مع 8 أشخاص آخرين، من بينهم ابنته جيانا البالغة من العمر 13 عاما، إثر تحطم المروحية الخاصة باللاعب، واندلاع حريق فيها.

المصدر: "يوتيوب"

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