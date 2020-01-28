ميلان يتأهل لنصف نهائي كأس إيطاليا على حساب تورينو (فيديو)

تأهل ميلان إلى نصف نهائي كأس إيطاليا لكرة القدم بفوزه على ضيفه تورينو بنتيجة 4-2 بعد التمديد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء ضمن الدور ربع النهائي من المسابقة.

وافتتح أصحاب الأرض باب التسجيل في الدقيقة الـ12 عن طريق جياكومو بونافنتورا، ورد تورينو بهدفين سجلهما البرازيلي جليسون بريمر في الدقيقتين 34 و71.

وأنقذ التركي هاكان كالهانغولو الميلان من الخسارة بتسجيله هدف التعادل الثمين في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، ليلجأ الفريقان لوقتين إضافيين.

واستطاع ميلان حسم اللقاء وخطف بطاقة التأهل لنصف نهائي المسابقة، بتسجيله هدفين في الوقت الإضافي عن طريق كالهانغولو والسويدي زلاتان إبراهيموفيتش في الدقيقتين 106 و109 على الترتيب.

المصدر: sportbox.ru