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دجوكوفيتش يجهش بالبكاء خلال بطولة أستراليا حزنا على رحيل براينت (فيديو)

الرياضة

دجوكوفيتش يجهش بالبكاء خلال بطولة أستراليا حزنا على رحيل براينت (فيديو)
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دخل الصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف الثاني عالميا، في نوبة بكاء أثناء المقابلة التي أعقبت فوزه على الكندي ميلوش راونيتش 6-4 و6-3 و7-6 ضمن الدور ربع النهائي لبطولة أستراليا المفتوحة.

وانهمر دجوكوفيتش في البكاء عند حديثه عن رحيل أسطورة كرة السلة كوبي براينت وابنته جيانا التي تبلغ 13 عاما، في تحطم مروحيته أول أمس الأحد، في منطقة كالاباساس بولاية كاليفورنيا الأمريكية، في واقعة راح ضحيتها 9 أشخاص، حيث قال: "براينت صديقي ومعلمي الذي لطالما احتكمت إليه كلما كنت بحاجة لاستشارة".

وبدلا من توقيعه على كاميرة النقل التلفزيوني في نهاية مقابلة الفوز (كما جرت العادة)، كتب عليها الحرفين الأولين لاسم كوبي براينت (K B) وبجانبهما رقمي 24 و8 اللذين حملهما براينت خلال مسيرته الاحترافية مع الاسم القصير لابنته (Gi Gi)، وكتب أحبكما.

وظهر دجوكوفيتش مرتديا سترة رياضية خضراء اللون منقوش على صدرها الأيمن رقمي 24 و8، وفوقهما الحرفين (K B) بالإضافة لقلب حب أحمر اللون.

ونشر دجوكوفيتش أول أمس عبر حسابه في "تويتر" صورة تجمعه بالراحل براينت، وأرفقها بعبارة: "قلبي منفطر حقا لأخبار اليوم. كوبي كان المعلم والصديق بالنسبة لي. سوف تعيش أنت وابنتك إلى الأبد في قلوبنا. لا توجد كلمات كافية للتعبير عن تعاطفي مع عائلة براينت وكل عائلة تعاني من هذه المأساة. إرقد بسلام يا صديقي".

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وسيواجه دجوكوفيتش في الدور نصف النهائي للبطولة الأسترالية، السويسري روجر فيدرر الفائز بصعوبة على الأمريكي تينيس ساندغرين بثلاث مجموعات مقابل مجموعتين، بواقع 6-3 و2-6 و2-6 و7-6 و6-3، خلال 3 ساعات و31 دقيقة.

المصدر: RT

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