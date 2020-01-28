كافاني يودع زملاءه في باريس سان جيرمان استعدادا للانتقال إلى أتلتيكو مدريد

ذكر موقع "فوت ميركاتو"، أن الأوروغوياني إدينسون كافاني، ودع زملاءه في نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، استعدادا للانتقال إلى أتلتيكو مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الجارية.

وأضاف الموقع الفرنسي أن كافاني على بعد خطوة واحدة من الانتقال إلى العاصمة الإسبانية بعد اتفاق "الروخي بلانكوس" مع نادي العاصمة الفرنسية لضمه.

وذكر "فوت ميركاتو" أن كافاني رفض عددا من العروض المقدمة من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز بما في ذلك مانشستر يونايتد نظرا لرغبته الكبيرة في الانتقال إلى أتلتيكو مدريد.

🔜 Cavani está a un paso de ser jugador del Atlético de Madrid

👥 El delantero ya se ha despedido de sus compañeroshttps://t.co/ECz1723d17 — Diario AS (@diarioas) January 28, 2020

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وأشار الموقع إلى أنه من المحتمل أن تتم صفقة انتقال كافاني إلى نادي العاصمة الإسبانية مقابل 15 مليون يورو.

ويأتي إقدام كافاني المحتمل على الرحيل عن سان جيرمان بعدما تراجع دوره هذا الموسم مع الفريق منذ وصول الأرجنتيني ماورو إيكاردي في الصيف من إنتر ميلان الإيطالي.

المصدر: وكالات