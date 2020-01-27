 
مباشر

شاهد.. فاصل كروي "مهاري" لشابات على شاطئ البحر

الرياضة

شاهد.. فاصل كروي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n5nt

نشرت البرازيلية ناتاليا غيوتلر نجمة الاستعراض بالكرة، أمس الأحد فيديو عبر حسابها الشخصي في "إنستغرام" رفقة اثنتين من صديقاتها أثناء قيامهن بعرض "مهاري" رائع على شاطئ البحر.

وتظهر في الفيديو غيوتلر وصديقتاها، وهن يتبادلن تمرير الكرة لبعضهن البعض بطريقة في غاية الإتقان والمهارة.

ودائما ما تنشر غيوتلر عبر حسابها في "إنستغرام"، الذي تعدى المليون متابع، فيديوهات رائعة لمهارات كروية ساحرة.

كما تجمعها الكثير من الفيديوهات بالعديد من نجوم الساحرة المستديرة أمثال نيمار ورونالدينيو.

المصدر: إنستغرام

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

انفصلت عن زوجها فاحتفلت بفستان الزفاف الأبيض