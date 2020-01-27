شاهد.. فاصل كروي "مهاري" لشابات على شاطئ البحر

نشرت البرازيلية ناتاليا غيوتلر نجمة الاستعراض بالكرة، أمس الأحد فيديو عبر حسابها الشخصي في "إنستغرام" رفقة اثنتين من صديقاتها أثناء قيامهن بعرض "مهاري" رائع على شاطئ البحر.

وتظهر في الفيديو غيوتلر وصديقتاها، وهن يتبادلن تمرير الكرة لبعضهن البعض بطريقة في غاية الإتقان والمهارة.

ودائما ما تنشر غيوتلر عبر حسابها في "إنستغرام"، الذي تعدى المليون متابع، فيديوهات رائعة لمهارات كروية ساحرة.

كما تجمعها الكثير من الفيديوهات بالعديد من نجوم الساحرة المستديرة أمثال نيمار ورونالدينيو.

المصدر: إنستغرام