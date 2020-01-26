ليفربول يسقط في كمين فريق مغمور (فيديو)

فرض فريق دوري الدرجة الثانية، شروزبري، التعادل على ضيفه ليفربول (2-2) في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأحد، ضمن الدور الرابع من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وضع اللاعب الشاب كورتيس جونز "الريدز" في المقدمة بهدف مبكر أحرزه في الدقيقة 15 من زمن الشوط الأول. بينما جاء الهدف الثاني بـ "نيران صديقة" سجله المدافع الإسكتلندي دونالد لوف في الدقيقة الأولى من زمن الشوط الثاني خطأ في مرماه.

ورد المهاجم الإسكتلندي الآخر جيسون كامينغز (24 عاما) بهدفين متتاليين في الدقيقتين (65 من ضربة جزاء، و75) من عمر المباراة التي جرت على ملعب (مونتكومري ميداو).

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

وسيضطر ليفربول إلى خوض مباراة العودة بعد هذه النتيجة، وضمت التشكيلة الأساسية التي اختارها المدرب الألماني يورغن كلوب مجموعة من اللاعبين الشباب والاحتياطيين.

ولم يتمكن كلوب من إدراك الموقف بالرغم من أنه زج بكل من صلاح وفيرمينو وأليكس أوكسليد تشامبرلين.

المصدر: "@LiverpoolFC"