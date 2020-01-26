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شاهد.. جمهور شروزبري يقتحم الملعب بفرحة عارمة بعد "كبوة" ليفربول

الرياضة

شاهد.. جمهور شروزبري يقتحم الملعب بفرحة عارمة بعد
Reuters
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عمت فرحة عارمة ملعب "مونتكومري ميداو" بعد أن فرض الفريق المحلي، شروزبري، التعادل على ضيفه ليفربول (2-2) في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأحد، ضمن الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي.

واقتحمت جماهير فريق دوري الدرجة الثانية لكرة القدم، شروزبري، أرضية الملعب بعد إطلاق حكم المباراة صافرة النهاية، معلنا تعادل الفريقين بهدفين لكل منهما.

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وسيضطر ليفربول، بعد هذه النتيجة، إلى خوض مباراة العودة ضد شروزبري.

المصدر: وكالات

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