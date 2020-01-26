شاهد.. جمهور شروزبري يقتحم الملعب بفرحة عارمة بعد "كبوة" ليفربول

عمت فرحة عارمة ملعب "مونتكومري ميداو" بعد أن فرض الفريق المحلي، شروزبري، التعادل على ضيفه ليفربول (2-2) في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأحد، ضمن الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي.

واقتحمت جماهير فريق دوري الدرجة الثانية لكرة القدم، شروزبري، أرضية الملعب بعد إطلاق حكم المباراة صافرة النهاية، معلنا تعادل الفريقين بهدفين لكل منهما.

Gary Lineker saying a good old fashioned, good natured pitch invasion just as a Shrewsbury fan walks past wankering off and sticking two fingers up at the Liverpool end!! 😂😂😂 Marvellous stuff #SHRLIVpic.twitter.com/O6mu5jYN0A — Paul Denny (@Denzel1978) January 26, 2020

Didn’t know the Arsenal fans were at the Shrewsbury game.... 2-2 pic.twitter.com/4KNHEgHr5q — Kevin Gower © (@KGower83) January 26, 2020

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وسيضطر ليفربول، بعد هذه النتيجة، إلى خوض مباراة العودة ضد شروزبري.

المصدر: وكالات