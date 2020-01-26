المصري صلاح خارج التشكيلة الأساسية لليفربول

كشف المدرب الألماني يورغن كلوب عن التشكيلة الأساسية لفريقه ليفربول، لخوض مباراته أمام مضيفه شروزبري، اليوم الأحد، في الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وأجرى كلوب عدة تغييرات، نظرا لسهولة مهمته في هذه المباراة، فقد خلت التشكيلة الأساسية من اللاعبين الآساسيين تقريبا وفي مقدمتهم ثنائي الهجوم المصري محمد صلاح والبرازيلي روبرتو فيرمينيو، إضافة إلى المهاجم السنغالي ساديو ماني المصاب أصلا، وربما الحارس أليسون بايكر وآخرين في خطي الدفاع والوسط.

واختار المدرب الألماني التشكيلة الأساسية التالية "للريدز" لخوض هذه المباراة التي ستبدأ في تمام الساعة 17 بتوقيت غرينيتش، على ملعب (مونتكومري ميداو) بمدينة شروزبري الإنجليزية.

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المصدر: "@LiverpoolFC"