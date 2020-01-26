شاهد.. حكم مباراة فالنسيا وبرشلونة يثير الجدل بقرارين غريبين

أثار الحكم الإسباني خيسوس مانزانو، الذي أدار أمس السبت موقعة فالنسيا وضيفه برشلونة في قمة مباريات الأسبوع الـ21 من الدوري الإسباني، الجدل بعدما اتخذ قرارين غريبين ضد أصحاب الأرض.

وفي الدقيقة 42 من عمر المباراة، توغل جناح نادي فالنسيا، كارلوس سولير، على الرواق الأيمن، وتلقى تمريرة من أحد زملائه في خط الوسط، قبل أن يرتكب لاعب من برشلونة خطأ، ليأمر الحكم بإيقاف اللعب، على الرغم من أن الكرة ذهبت في مكان سانح على الرواق، وكادت تشكل هجمة خطيرة على دفاعات "البارسا".

وأمام احتجاج لاعبي فالنسيا، قدم الحكم اعتذاره واعترف بخطئه، علما بأن القوانين في مثل هذه الحالات، تفرض على الحكم منح الأفضلية للفريق المهاجم، حتى إنهاء الهجمة، ومن بعدها العودة إلى مرتكب الخطأ وإنذاره إن كان تدخله يستحق العقوبة.

وأثار الحكم مانزانو الجدل في لقطة ثانية، بإلغائه هدفا لصالح فالنسيا في الأنفاس الأخيرة من المباراة، بداعي وجود خطأ لمصلحة لاعب برشلونة، سيرجيو بوسكيتس، قبل تنفيذ الركلة الركنية التي سجل منها المدافع البرازيلي غابرييل باوليستا هدف فالنسيا.

والمثير في اللقطة، أن الحكم لم يمنح ضربة خطأ لمصلحة برشلونة، لكنه وبتوجيه من حكام الفيديو "فار"، قرر إعادة تنفيذ الركلة الركنية.

يذكر أن المباراة انتهت بفوز فالنسيا بنتيجة 2-0.

المصدر: "تويتر"