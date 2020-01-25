ميسي يحقق أسوأ أرقامه منذ عام 2017 ليلة السقوط في مخالب "الخفافيش"

سجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أسوأ نتيجة له خلال مباراة فريقه برشلونة أمام مضيفه فالنسيا (0-2)، اليوم السبت، وذلك ضمن الجولة الـ 21 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

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وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إلى تراجع أداء ليونيل ميسي في الشوط الأول، وتحسن بعض الشيء خلال الشوط الثاني، لكن ذلك لم يكن كافيا لتجنب الهزيمة في ملعب "ميستايا".

وأهدر ميسي عدة فرص للتسجيل، وسدد 11 كرة نحو المرمى، لكن دون أن يهز الشباك ليحقق أسوأ رقم له منذ ديسمبر 2017 عندما سدد 14 مرة على المرمى دون أن يسجل، وكان ذلك أمام ديبورتيفو لاكورونيا في استاد "كامب نو".

المصدر: وكالات