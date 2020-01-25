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شاهد.. برشلونة يتكبد أول هزيمة تحت قيادة سيتين

الرياضة

شاهد.. برشلونة يتكبد أول هزيمة تحت قيادة سيتين
Reuters
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مني فريق برشلونة بهزيمة مؤثرة أمام مضيفه فالنسيا (2-0) في المباراة التي جرت بينهما اليوم السبت، على ملعب "ميستايا"، وذلك ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتقدم فريق فالنسيا "الخفافيش" بهدف جاء بـ "نيران صديقة" سجله المدافع جوردي ألبا، في الدقيقة 48، خطأ في مرماه بعد تسديدة قوية ارتطمت الكرة به ودخلت الشباك.

ومن ثم أحرز المهاجم الأرجنتيني مكسيمليانو غوميز هدف الأمان الثاني، بحلول الدقيقة 77، معوضا بذلك ضربة جزاء أهدرها في الدقيقة 12 من زمن الشوط الأول.

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وتعرض برشلونة بذلك لأول هزيمة تحت قيادة مدربه الجديد كيكي سيتين، والرابعة في الموسم الحالي، ليتوقف رصيده عند 43 نقطة، وبات مهددا بفقدان صدارة الدوري لصالح منافسه التقليدي ريال مدريد، الذي لديه نفس الرصيد من النقاط، وسيكون على موعد مع مضيفه بلد الوليد، غدا الأحد، ضمن الجولة الـ21 من الليغا أيضا.

في المقابل، رفع فالنسيا رصيده بعد هذا الفوز الثمين إلى 34 نقطة، ويشغل المركز الخامس على سلم ترتيب الدوري.

المصدر: وكالات

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