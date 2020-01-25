شاهد.. حارس برشلونة يتصدى لضربة جزاء ببراعة

أنقذ الألماني مارك أندري تير شتيغن حارس فريق برشلونة مرماه من عدة فرص محققة للتسجيل خلال مباراته أمام مضيفه فالنسيا اليوم السبت، وذلك ضمن الجولة 21 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتصدى شتيغن ببراعة لضربة جزاء، في الدقيقة 12، انبرى لها المهاجم الأرجنتيني مكسيمليانو غوميز.

Ter Stegen has saved Barcelona a** many times today😅



Enjoy the match live on @FDLM30



pic.twitter.com/KQxxVNm413 — - (@sports2103) January 25, 2020

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كما أنقذ الحارس الألماني العملاق عدة كرات أخرى ليحافظ على عذرية شباكه في الشوط الأول للمباراة.

المصدر: وكالات