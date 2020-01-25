شاهد.. فالنسيا يهز شباك برشلونة

تقدم فريق فالنسيا على ضيفه برشلونة (1-0) في المباراة المقامة على ملعب "ميستايا"، وذلك ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وجاء هدف فريق فالنسيا "الخفافيش" بـ "نيران صديقة" سجلها المدافع جوردي ألبا، في الدقيقة 48، خطأ في مرماه بعد تسديدة قوية ارتطمت الكرة به ودخلت الشباك.

GOOOOOOOOOOOOAL 😍🔥

Valencia 1-0 Barcelona



Please enjoy the match live on @FDLM30



pic.twitter.com/wR5GaR1Ryv — - (@sports2103) January 25, 2020

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المصدر: وكالات