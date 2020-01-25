ريال مدريد "مكسور الجناح" أمام بلد الوليد

يواجه الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد، صداعا في الرأس بسبب الإصابات قبل مباراته أمام بلد الوليد، غدا الأحد، ضمن الجولة الـ 21 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

فقد ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن الجناح الويلزي غاريث بيل، البالغ من العمر 30 عاما، سيغيب عن مباراة ريال مدريد القادمة أمام بلد الوليد، بسبب تعرضه لإصابة في الكاحل خلال مواجهة مضيفه أونيونيستاس سالامنكا (3-1)، ضمن دور الـ32 لمسابقة كأس الملك.

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ومن المؤكد أن الظهير الأيمن داني كارفاخال سيغيب عن المباراة لتلقيه البطاقة الصفراء الخامسة ضد إشبيلية، وسيشكل ذلك صداعا لزيدان خاصة بعد رحيل ألفارو أودريوزولا إلى بايرن ميونخ على سبيل الإعارة.

وأشارت الصحيفة إلى أن قائد الفريق وقلب دفاعه النابض سيرخيو راموس يواصل تدريباته بشكل طبيعي مع المجموعة لليوم الثاني على التوالي، بعد تعافيه من إصابة في الكاحل تعرض لها خلال مباراة الكأس أيضا.

وأفادت الصحيفة، بأن زيدان قد يلجأ إلى وضع البرازيلي إيدير ميليتاو في مركز الظهير الأيمن، أو الاعتماد على لوكاس فاسكيز.

ويحتل ريال مدريد مركز الوصافة في ترتيب الليغا برصيد 43 نقطة، متخلفا بفارق الأهداف خلف برشلونة، الذي يحل ضيفا اليوم السبت على فالنسيا.

المصدر: وكالات