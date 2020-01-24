بالأرقام.. بيل سجل أهدافا أكثر من الظاهرة رونالدو بقميص ريال مدريد

تخطى الدولي الويلزي غاريث بيل جناح فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، رقم "الظاهرة" البرازيلية رونالدو لويس نازاريو دي ليما، بعدد الأهداف المسجلة بقميص الفريق الملكي.

وأحرز الجناح الويلزي الطائر "النفاثة" غاريث بيل منذ انضمامه إلى صفوف ريال مدريد في عام 2013، 105 أهداف خلال 246 مباراة شارك فيها معه في جميع المسابقات، سجل منها 80 هدفا في الليغا الإسبانية، 3 أهداف في مسابقة كأس الملك، 16 هدفا في دوري أبطال أوروبا، و6 أهداف في كأس العالم للأندية والسوبر الأوروبي.

بينما سجل "الظاهرة" رونالدو (43 عاما)، الذي دافع عن ألوان "الميرينغي" في الفترة ما بين عامي (2002-2007) 104 أهداف له خلال 177 مباراة، منها 83 هدفا في الليغا، 4 في مسابقة الكأس، و15 هدفا في دوري أبطال أوروبا وهدفان في كأس العالم للأندية.

وحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية فإن بيل، البالغ من العمر 30 عاما، سيغيب عن مباراة ريال مدريد القادمة أمام بلد الوليد، يوم الأحد المقبل، بسبب تعرضه لإصابة في الكاحل خلال مباراة ضمن دور الـ32 لمسابقة الكأس أمام مضيفه أونيونيستاس سالامنكا (3-1)، التي سجل الويلزي فيها هدفا ليرفع رصيده إلى 105 أهداف.

المصدر: وكالات