نتائج قرعة دور الـ16 لكأس ملك إسبانيا

سحبت اليوم الجعة، قرعة دور الـ16 لمسابقة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، وأسفرت عن النتائج التالية.

- باداغوز # غرناطة

- كولتورال ديبورتيفا ليونيسا # فالنسيا

- تينيريفي # أتلتيك بيلباو

- ريال سرقسطة # ريال مدريد

- ميرانديس # إشبيلية

- رايو فاليكانو # فياريال

- برشلونة # ليغانيس

- ريال سوسيداد # أوساسونا

#CopaDelRey | ¡¡¡ESTE ES EL CUADRO DE LOS OCTAVOS DE FINAL DE LA COPA DEL REY!!!



¿Cuál es tu emparejamiento favorito?



➡️ Los partidos se disputarán los días 28, 29 y 30 de enero.



🔴 DIRECTO | https://t.co/tP49bAAmLX#LaCopaMola 🏆 pic.twitter.com/RFlM286boy — RFEF (@rfef) January 24, 2020

وستقام مباريات دور الـ16 من مواجهة واحدة خلال الفترة ما بين 28 و30 يناير الجاري، وذلك على ملعب الفريق القادم من الدرجة الأدنى، وفي مواجهات أندية من دوري الدرجة الأولى معا، يقام اللقاء على ملعب الفريق الذي سحب أولا خلال القرعة.

المصدر: وكالات