هدف عالمي في كأس هولندا (فيديو)

أحرز جينو بوس، لاعب فريق "جو أهيد إيغلز"، الذي ينافس في دوري الدرجة الثانية، هدفا عالميا في مباراة جمعت أمس، فريقه بآيسلميرفوجيلس (من دوري الدرجة الثالثة)، في مسابقة كأس هولندا.

وتوصل بوس بالكرة بالقرب من نقطة المنتصف، وفي غياب الضغط العالي من لاعبي فريق آيسلميرفوجيلس، تقدم مدافع "جو أهيد إيغلز" بالكرة قرابة 10 أمتار، قبل أن يطلق تسديدة صاروخية لا تصد ولا ترد، لتستقر الكرة في الشباك، على الرغم من ارتماء الحارس لإبعادها.

👏 | Wat een schitterende goal van Gino Bosz voor @GAEagles. Hij schiet de 1-1 binnen met nog tien minuten te spelen...Wie gaat dit winnen?



Kijk de spannende slotfase:

📺 FOX Sports 2#ijsgaehttps://t.co/vmZ5QppNTcpic.twitter.com/oDPKyTKKhB — FOX Sports (@FOXSportsnl) January 23, 2020

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي 1-1، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي ابتسم فيها الحظ لنادي "جو أهيد إيغلز" 7-6، ليحجز بذلك مقعده في ربع نهائي كأس هولندا.

المصدر: sports.ru