شاهد.. لمحة فنية رائعة من صلاح تسفر عن هدف "قاتل"

ساهم المصري محمد صلاح، نجم نادي ليفربول، في تسجيل فريقه هدف الفوز على وولفرهامبتون، خلال مباراة أقيمت أمس الخميس، لحساب الأسبوع الـ24 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، وبالتحديد في الدقيقة 84، قدم صلاح لمحة فنية رائعة، بعدما راوغ أحد لاعبي وولفرهامبتون بحركة واحدة داخل منطقة الجزاء، قبل أن يراوغ المدافع الثاني بتمرير الكرة بين قدميه "قنطرة صغيرة"، لتصل بعدها الكرة إلى قائد ليفربول جوردان هندرسون، الذي مررها للمهاجم البرازيلي فيرمينو، ليطلق هذا الأخير تسديدة قوية من داخل المنطقة بيسراه، استقرت على إثرها الكرة في المقص الأيمن لحارس مرمى وولفرهامبتون، البرتغالي روي باتريسيو.

صلاح يحاول بمهارة عالية، بعدها الكرة تصل لفيرمينو الذي حسم الثلاث نقاط للريدز بهذه الطريقة👌🏻:



pic.twitter.com/uVrTM7p58t — EPL World (@EPLworld) January 24, 2020

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وانتهت المباراة بفوز ليفربول بهدفين لواحد، وهو الانتصار الـ22 له في 23 مباراة خاضها حتى الآن في الدوري الإنجليزي، الذي يتصدر "الريدز" ترتيبه برصيد 67 نقطة، بفارق 16 نقطة أمام أقرب منافسيه مانشستر سيتي.

المصدر: RT