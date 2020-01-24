شاهد.. حارس وولفرهامبتون يساهم في هدف رائع لفريقه في شباك ليفربول

أحرز المكسيكي راوول خيمينيز، هدفا رائعا خلال اللقاء الذي جمع فريقه وولفرهامبتون بضيفه ليفربول، أمس الخميس، في ختام مباريات المرحلة الـ24 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ومن هجمة مرتدة، بدأها حارس مرمى وولفرهامبتون، الذي مرر كرة طويلة بيده إلى خط الوسط، لتصل إلى خيمينيز الذي مررها بدوره إلى الإسباني السريع أداما تراوري، ليتوغل هذا الأخير في الجهة اليمنى قبل أن يرفع كرة عرضية، تابعها خيمينيز برأسية جميلة إلى يمين حارس مرمى ليفربول، البرازيلي أليسون بيكر (الدقيقة 51).

It wasn't to be our night, but what a moment... @AdamaTrd37 and @Raul_Jimenez9 link up yet again to send Molineux over the edge.



🎥⚽️ pic.twitter.com/UUHaJIyXcK — Wolves (@Wolves) January 24, 2020

وانتهت المباراة بفوز ليفربول بهدفين مقابل هدف واحد، ليرفع "الريدز" رصيده في الصدارة إلى 67 نقطة بفارق 16 نقطة أمام مانشستر سيتي الوصيف، فيما تجمد رصيد وولفرهامبتون عند 34 نقطة في المركز السابع.

المصدر: RT