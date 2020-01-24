 
مباشر

شاهد.. حارس وولفرهامبتون يساهم في هدف رائع لفريقه في شباك ليفربول

الرياضة

شاهد.. حارس وولفرهامبتون يساهم في هدف رائع لفريقه في شباك ليفربول
Reuters CARL RECINE
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n4vg

أحرز المكسيكي راوول خيمينيز، هدفا رائعا خلال اللقاء الذي جمع فريقه وولفرهامبتون بضيفه ليفربول، أمس الخميس، في ختام مباريات المرحلة الـ24 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ومن هجمة مرتدة، بدأها حارس مرمى وولفرهامبتون، الذي مرر كرة طويلة بيده إلى خط الوسط، لتصل إلى خيمينيز  الذي مررها بدوره إلى الإسباني السريع أداما تراوري، ليتوغل هذا الأخير في الجهة اليمنى قبل أن يرفع كرة عرضية، تابعها خيمينيز برأسية جميلة إلى يمين حارس مرمى ليفربول، البرازيلي أليسون بيكر (الدقيقة 51).

وانتهت المباراة بفوز ليفربول بهدفين مقابل هدف واحد، ليرفع "الريدز" رصيده في الصدارة إلى 67 نقطة بفارق 16 نقطة أمام مانشستر سيتي الوصيف، فيما تجمد رصيد وولفرهامبتون عند 34 نقطة في المركز السابع.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين يفتتح نصبا تذكاريا تخليدا لذكرى حصار لينينغراد