"السيدة العجوز" تروض "ذئاب" روما من جديد

أطاح فريق يوفنتوس بضيفه روما من الدور ربع النهائي لمسابقة كأس إيطاليا لكرة القدم بفوزه عليه (3-1) في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء على ملعب "أليانز ستاديوم" بمدينة تورينو.

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وتوالى على تسجيل ثلاثية أصحاب الأرض "السيدة العجوز" كل من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (الدقيقة 26) والأوروغوياني رودريغو بيتانكور (38) والمدافع ليوناردو بونوتشي (45).

بينما جاء هدف فريق العاصمة روما "الذئاب" بـ"نيران صديقة" سجله الحارس المخضرم جانلويجي بوفون خطأ في مرماه بحلول الدقيقة 50 من زمن اللقاء.

يذكر أن يوفنتوس تغلب مؤخرا على روما بالذات في عقر داره، على ملعب "الأولمبيكو" (2-1)، في المباراة التي جمعهما يوم 12 يناير الجاري، وذلك ضمن منافسات الجولة 19 من الدوري الإيطالي "الكالتشيو".

المصدر: RT