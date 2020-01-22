"السيدة العجوز" لعلو الكعب و"الذئاب" للثأر

كشف مدربا فريقي يوفنتوس وضيفه روما، عن التشكيلة الأساسية لخوض لقاء الدور ربع النهائي لكأس إيطاليا لكرة القدم التي تجمعهما اليوم الأربعاء على ملعب أليانز ستاديوم بمدينة تورينو.

وسيبدأ الإيطالي ماوريزيو ساري، المدير الفني لليوفي بالتشكيلة الأساسية التالية ضد "ذئاب" روما في هذه المباراة، التي ستقام في الساعة (19:45) بتوقيت غرينيتش:

بينما اختار البرتغالي باولو فونسيكا المدير الفني لفريق روما، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة "السيدة العجوز":

ويدخل فريق يوفنتوس هذه المباراة ضد ضيفه روما منتشيا بانفراده بصدارة الدوري الإيطالي، وبفوزه مؤخرا على "ذئاب" العاصمة روما بالذات في عقر داره، على ملعب "الأولمبيكو" روما (2-1)، في اللقاء الذي جمعهما يوم 12 يناير الجاري، وذلك ضمن منافسات الجولة 19 من "الكالتشيو".

في المقابل، سيحاول فريق روما الثأر من اليوفي "السيدة العجوز" لتلك الهزيمة ومصالحة جماهيره بذلك.

المصدر: "twitter/Juventu/roma"