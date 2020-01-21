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مونديال "قطر 2022".. صلاح وأوباميانغ وجها لوجه في الصراع على الحلم

الرياضة

مونديال
RT
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أوقعت قرعة تصفيات إفريقيا المؤهلة لنهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022" التي جرى سحبها اليوم الثلاثاء، منتخب مصر في مجموعة واحدة إلى جانب كل من الغابون وليبيا وأنغولا.

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وسيتأهل المتصدر فقط من كل مجموعة من المجموعات العشر إلى التصفيات النهائية "الدور الثالث" التي ستقام بنظام الذهاب والإياب، لتتأهل 5 منتخبات إلى نهائيات كأس العالم المقررة في قطر شتاء 2018.

وبالتالي سيخسر مونديال "قطر 2022" أحد نجوم القارة السمراء على الأقل، وهو إما "الفرعون" المصري محمد صلاح هداف ليفربول الإنجليزي، أو "الفهد" الغابوني بيير إيميريك-أوباميانغ مهاجم فريق آرسنال الإنجليزي، أو كليهما معا في حال حدثت مفاجأة في المجموعة أو في الدور الثاني.

المصدر: وكالات 

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