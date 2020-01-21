قرعة إفريقيا المؤهلة لمونديال "قطر 2022" تضع العرب في مجموعات متفاوتة

أسفرت قرعة الدور الثاني للتصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم "قطر 2022" التي جرى سحبها اليوم الثلاثاء في القاهرة، عن مجموعات متفاوتة الصعوبة بالنسبة للمنتخبات العربية.

المجموعة الأولى (A): الجزائر، بوركينا فاسو، النيجر، جيبوتي.

المجموعة الثانية (B): تونس، زامبيا، موريتانيا، غينيا الإستوائية.

المجموعة الثالثة (C): نيجيريا، الرأس الأخضر، إفريقيا الوسطى، ليبيريا.

المجموعة الرابعة (D): الكاميرون، كوت ديفوار، موزمبيق، مالاوي.

المجموعة الخامسة (E): مالي، أوغندا، كينيا، رواندا.

المجموعة السادسة (F): مصر، الغابون، ليبيا، أنغولا.

المجموعة السابعة (G): غانا، جنوب إفريقيا، زيمبابوي، إثيوبيا.

المجموعة الثامنة (H): السنغال، الكونغو، ناميبيا، توغو.

المجموعة التاسعة (I): المغرب، غينيا، غينيا بيساو، السودان.

المجموعة العاشرة (J): جمهورية الكونغو الديمقراطية، بنين، مدغشقر، تنزانيا.

DRAW DONE ✅



1⃣2⃣0⃣ matches to be played before the next stage of the #WCQ ⚽



Which 🔟 teams will qualify to the knockouts? 🏁#WorldCup 🏆 pic.twitter.com/RxGmI3YaDG — CAF (@CAF_Online) 21 января 2020 г.

وتم توزيع المنتخبات الـ40 المشاركة في هذا الدور على 10 مجموعات، بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة، وذلك بعد تقسيمها إلى 4 مستويات، وفقا للتصنيف العالمي الأخير للمنتخبات الذي أصدره (فيفا) الشهر الماضي، وضمت كل مجموعة منتخبا واحدا من كل مستوى من المستويات الأربعة.

وجاءت المستويات الأربعة على الشكل التالي:

- المستوى الأول: مصر، تونس، نيجيريا، الجزائر، السنغال، المغرب، غانا، مالي، الكاميرون، كونغو الديمقراطية.

- المستوى الثاني: بوركينا فاسو، كوت ديفوار، جنوب إفريقيا، غينيا، أوغندا، الرأس الأخضر، الغابون، بنين، زامبيا، والكونغو برازافيل.

- المستوى الثالث: مدغشقر، موريتانيا، ليبيا، موزمبيق، كينيا، إفريقيا الوسطى، زيمبابوي، النيجر، ناميبيا، غينيا بيساو.

- المستوى الرابع: مالاوي، أنغولا، توغو، السودان، رواندا، غينيا الإستوائية، تنزانيا، إثيوبيا، ليبيريا، وجيبوتي.

LIVE: Every one of these teams is about to discover their path to 🇶🇦Qatar 2022!



🇸🇳🇹🇳🇳🇬🇩🇿🇲🇦🇬🇭🇪🇬🇨🇲🇲🇱🇨🇩

🇧🇫🇨🇮🇿🇦🇬🇳🇺🇬🇨🇻🇬🇦🇧🇯🇿🇲🇨🇬

🇲🇬🇲🇷🇱🇾🇲🇿🇰🇪🇨🇫🇿🇼🇳🇪🇳🇦🇬🇼

🇲🇼🇦🇴🇹🇬🇸🇩🇷🇼🇹🇿🇬🇶🇪🇹🇱🇷🇩🇯



Join us to discover who they will face in the second round of African #WCQ!#WorldCup | @CAF_Online | @roadto2022 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) 21 января 2020 г.

وتخوض المنتخبات المشاركة في هذه المرحلة من التصفيات دوريا يلعب فيه كل منتخب 6 مباريات، على أن تصعد إلى الدور الثالث (الأخير)، المنتخبات المتصدرة للمجموعات العشر.

وفي ما يلي مواعيد مباريات الدور الثاني من التصفيات الإفريقية لمونديال "قطر 2020":

- الجولة الأولى 5-13 أكتوبر 2020

- الجولة الثانية 9-17 نوفمبر 2020

- الجولتان الثالثة والرابعة 22-30 مارس 2021

- الجولة الخامسة 30 أغسطس – 7 سبتمبر 2021

- الجولة السادسة الأخيرة 4-12 أكتوبر 2021

المرحلة الأخيرة "الدور الإقصائي": (وستقام مبارياتها في الفترة من 8 إلى 16 نوفمبر 2021)

وسيتم تقسيم المنتخبات العشرة المتأهلة للدور الأخير إلى مستويين وفقا لتصنيف "الفيفا"، بواقع 5 منتخبات في كل مستوى، على أن يلعب كل منتخب من المستوى الأول مع أحد منتخبات المستوى الثاني في مباراتي ذهاب وإياب، ويصعد الفائز بمجموع اللقائين إلى نهائيات كأس العالم، لتتأهل في نهاية المطاف 5 منتخبات إفريقية إلى مونديال "قطر 2022".

وتعد هذه النسخة الأخيرة لكأس العالم التي تشارك فيها 5 منتخبات من إفريقيا، بعدما قرر "الفيفا" زيادة عدد منتخبات القارة السمراء المشاركة في المونديال إلى 9 منتخبات بدء من نسخة عام 2026 المقررة في الولايات المتحدة، وكندا، والمكسيك، التي سيشارك فيها 48 منتخبا للمرة الأولى في تاريخ البطولة بدلا من 32 منتخبا مثلما هو متبع حاليا.

ومثلت إفريقيا في المونديال الفائت في روسيا 2018، منتخبات كل من: تونس، مصر، المغرب، نيجيريا، والسنغال.

وتسعى المنتخبات العربية الثمانية (المغرب، تونس، مصر، الجزائر، ليبيا، السودان، موريتانيا، جيبوتي) المشاركة في دور المجموعات للمضي قدما في التصفيات من أجل حجز إحدى البطاقات الخمس للصعود للمونديال القطري.

ويتقاسم المنتخبان المغربي والتونسي الرقم القياسي كأكثر المنتخبات العربية الإفريقية مشاركة في المونديال بواقع 5 مشاركات لكل منهما، فيما تواجد المنتخب الجزائري في هذا المحفل العالمي 4 مرات.

واكتفى منتخب مصر، صاحب الظهور العربي الأول في كأس العالم عام 1934 بإيطاليا، بالمشاركة في 3 نسخ للبطولة، بينما تبحث منتخبات ليبيا والسودان وموريتانيا وجيبوتي عن مشاركتها الأولى في المسابقة.

المصدر: وكالات