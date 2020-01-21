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بوتين يعين وزيرا جديدا للرياضة في روسيا

الرياضة

بوتين يعين وزيرا جديدا للرياضة في روسيا
Sputnik
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وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء مرسوما حدد فيه قوام الحكومة الجديدة برئاسة ميخائيل ميشوستين، التي شهدت "تجديدا كبيرا" في الوزارات وبينها الرياضة.

وعين فلاديمير بوتين عميد جامعة روسيا الحكومية للتربية البدنية والرياضة والشباب والسياحة السابق أوليغ ماتيتسين، وزيرا للرياضة خلفا لبافيل كولوبكوف.

وعقد الرئيس الروسي اليوم الثلاثاء أول اجتماع مع أعضاء الحكومة الجديدة برئاسة ميخائيل ميشوستين، واصفا تشكيلتها بأنها "متوازنة جدا"، حيث شهدت "تجديدا كبيرا".

المصدر: وكالات 

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