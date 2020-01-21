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شاهد.. عدسات الكاميرات تفضح شابا مع فتاة في المدرجات

الرياضة

شاهد.. عدسات الكاميرات تفضح شابا مع فتاة في المدرجات
Globallookpress
صورة من الأرشيف
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تعرض متفرج لموقف محرج مع فتاة في المدرجات، وذلك خلال مباراة ودية بكرة القدم بين فريقي برشلونة ودلفين الإكوادوريين.

والتقطت عدسات الكاميرات شابا وهو يعانق فتاة ويقبلها، وعندما رفع المشجع رأسه ورأى نفسه على شاشة التلفاز العملاقة في الملعب، رفع يده عن الفتاة وتظاهر بأنه لا يعرفها، وانشغل بهاتفه المحمول.

وانتشر مقطع الفيديو على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتحدث بعض المستخدمين في أمريكا الجنوبية أن عدسات الكاميرات ربما كشفت خيانة الرجل بسبب رد فعله.

يذكر أن فريق برشلونة الإكوادوري يحمل الرقم القياسي بعدد الانتصارات في الدوري المحلي لكرة القدم.

المصدر: وكالات

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