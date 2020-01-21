التونسية أنس تطيح بالبريطانية كونتا من أستراليا المفتوحة

قدمت التونسية أنس جابر المصنفة 78 عالميا، عرضا رائعا، لتفوز على البريطانية جوهانا كونتا 6-4 و6-2، في الدور الأول لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس، اليوم الثلاثاء.

وخسرت أفضل لاعبة بريطانية، والمصنفة 12 في البطولة، في أكثر من ساعة بقليل على الملعب رقم 1، في مباراة تأجلت من يوم الاثنين بسبب الأمطار، وبدا أن كونتا لم تصل بعد إلى مستواها عقب المعاناة من إصابة في الركبة أبعدتها طويلا خلال موسم 2019.

وارتكبت كونتا، التي بلغت قبل النهائي في "ملبورن بارك" منذ أربع سنوات، وكذلك في رولان غاروس العام الماضي، 19 خطأ سهلا وعانت للفوز بأشواط إرسالها أمام اللاعبة التونسية، التي استحقت الفوز عن جدارة.

وستلعب أنس في الدور الثاني مع الفرنسية كارولين غارسيا، الفائزة على الأمريكية ماديسون برينجل، بمجموعتين لواحدة 6-7، و6-2، و6-2.

المصدر: وكالات