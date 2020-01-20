فنانة شهيرة تثير الجدل بعد تغريدتها عن خلع صلاح لقميصه

أثارت الفنانة المصرية، رشا مهدي، الجدل بعد تعليقها على خلع مواطنها محمد صلاح، لقميصه خلال احتفاله بتسجيل هدف لليفربول في شباك مانشستر يونايتد، أمس الأحد.

وقالت "رشا" في تغريدة نشرتها عبر حسابها في موقع "تويتر": "مبروك يا صلاح الجون حلو بس متقلعش الفانله ثاني في السقعه يا قلب مصر".

مبروك يا صلاح الجون حلو بس متقلعش الفانله تاني في السقعه يا قلب مصر 👑🇪🇬 — رشا مهدي Rasha Mahdi (@RashaMahdi) January 19, 2020

ولقيت التغريدة تفاعلا كبيرا، حيث نالت آلاف من نقرات الإعجاب ومئات التعليقات في موقع "تويتر"، كما أعاد مجموعة من الرواد نشرها عبر حساباتهم الشخصية.

وتصدرت "رشا"، قائمة مؤشرات "تريند غوغل"، بعد نشرها تلك التغريدة.

واحتفل صلاح على غير العادة بهدفه في شباك مانشستر يونايتد، حيث خلع قميصه وركض مسرعا نحو المدرجات للاحتفال مع جماهير فريقه.

يذكر أن المباراة التي تدخل ضمن منافسات الأسبوع الـ23 من الدوري الإنجليزي، انتهت بفوز رفاق صلاح بهدفين دون رد.

المصدر: "تويتر"