"اليويفا" يرد على اتهامات "التزوير" بشأن كريستيانو رونالدو

نفى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الاتهامات التي ترددت لإعلانه التشكيلة المثالية لعام 2019 في دوري أبطال أوروبا، مؤكدا أنه لم يزور التصويت من أجل إدخال البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وحصل النجم البرتغالي مهاجم يوفنتوس على أصوات أقل من باقي مهاجمي التشكيلة المثالية، ليحتل المركز الرابع خلف السنغالي ساديو ماني مهاجم ليفربول الإنجليزي والبولندي روبيرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ الألماني والأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة الكتالوني.

ما دفع الاتحاد الأوروبي لتغيير التشكيل المثالي وإشراك أربعة مهاجمين بتغيير الخطة من 4-3-3 إلى 4-2-4 لإشراك رونالدو بدلا من الفرنسي نغولو كونتي لاعب وسط تشيلسي، وفقا لصحيفة the sun البريطانية.

ورد الناطق الرسمي باسم "اليويفا" على اتهامات تزوير نتائج تصويت الجماهير: "تشكيل هذه السنة تم اختياره ليعكس أصوات الجماهير بالتوازي مع إنجازات اللاعبين في منافسات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم".

Cristiano Ronaldo DIDN’T make Uefa Team of the Year – but body ‘CHANGED formation to include him’ ahead of N’Golo Kante https://t.co/fK4wF3lBXm — The Sun - Chelsea (@SunChelsea) January 16, 2020

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وجاءت التشكيلة المثالية لعام 2019، كالتالي:

في حراسة المرمى: البرازيلي أليسون بيكر (ليفربول).



في خط الدفاع: الإنجليزي ألكسندر أرنولد والإسكتلندي أندي روبرتسون والهولندي فيرجيل فان دايك (ليفربول) والهولندي ماتياس دي ليخت (يوفنتوس).



في خط الوسط: البلجيكي كيفن دي بروين (مانشستر سيتي) والهولندي فرينكي دي يونغ (برشلونة).



في خط الهجوم: الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة)، السنغالي ساديو ماني (ليفربول)، البولندي روبرت ليفاندوفيسكي (بايرن ميونيخ) والبرتغالي كريستيانو رونالدو (يوفنتوس).

المصدر: the sun