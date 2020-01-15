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"اليويفا" يعلن عن التشكيلة المثالية لدوري أبطال أوروبا عام 2019

الرياضة

AFP
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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا"، اليوم الأربعاء، عن التشكيلة المثالية لعام 2019 في بطولة دوري أبطال أوروبا، بناء على تصويت الجماهير.

وكشف "اليويفا" عن تشكيلة الجماهير المثالية لعام 2019 في "التشامبيونز ليغ"، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وضمت التشكيلة المثالية الثنائي الأبرز في العقد الماضي، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة الإسباني، والبرتغالي كريسيتانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي.

وباحتساب تواجدهما في التشكيلة هذا العام، يعد هذا هو الظهور الـ 14 لرونالدو في التشكيلة المثالية، والـ 11 للساحر الأرجنتيني.

واكتسح فريق ليفربول الإنجليزي بطل دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم الأندية، التشكيلة المثالية، بتواجد 5 لاعبين من أصل 11 فيها، وتصدر الفرق المكونة للتشكيلة للمرة الأولى في تاريخه.

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وجاءت التشكيلة المثالية لعام 2019، كالتالي:

في حراسة المرمى: البرازيلي أليسون بيكر (ليفربول).

في خط الدفاع: الإنجليزي ألكسندر أرنولد والإسكتلندي أندي روبرتسون والهولندي فيرجيل فان دايك (ليفربول) والهولندي ماتياس دي ليخت (يوفنتوس).

في خط الوسط: البلجيكي كيفن دي بروين (مانشستر سيتي) والهولندي فرينكي دي يونغ (برشلونة).

في خط الهجوم: الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة)، السنغالي ساديو ماني (ليفربول)، البولندي روبرت ليفاندوفيسكي (بايرن ميونيخ) والبرتغالي كريستيانو رونالدو (يوفنتوس).

وشهدت القائمة غياب اللاعبين العرب، وأبرزهم المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول، والجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي.

المصدر: as.com

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