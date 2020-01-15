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الإعلان عن عقوبة فالفيردي بعد "عرقلته الشهيرة" (فيديو)

الرياضة

الإعلان عن عقوبة فالفيردي بعد
AFP Giuseppe CACACE
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أصدر الاتحاد الإسباني لكرة القدم قراره بشأن الأوروغوياني فيدريكو فالفيردي، لاعب وسط ريال مدريد، الذي طرد أمام أتلتيكو مدريد في نهائي السوبر الإسباني، الأحد الماضي.

وأسقط فالفيردي البالغ 21 عاما، منافسه ألفارو موراتا المنفرد بالمرمى، قرب نهاية الوقت الإضافي، في نهائي كأس السوبر المعدلة والذي استضافته السعودية بعدما ارتكب خطأ عنيفا باستخدام القدمين معا.

وقال الاتحاد الإسباني، إن فالفيردي سيعاقب بالإيقاف مباراة واحدة لتلقيه بطاقة حمراء مباشرة عقب منعه فرصة واضحة للتسجيل.

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وساهم الخطأ في تتويج ريال مدريد باللقب، حيث فاز 4-1 بركلات الترجيح ليحرز اللقب، بينما وصف الأرجنتيني دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو هذه اللقطة بأنها "أهم لحظة في المباراة".

وسيغيب فالفيردي، الذي يعد أحد أفضل لاعبي الملكي هذا الموسم، عن مواجهة إشبيلية، يوم السبت المقبل، ضمن الجولة الـ 20 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

المصدر: رويترز

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