الإعلان عن عقوبة فالفيردي بعد "عرقلته الشهيرة" (فيديو)

أصدر الاتحاد الإسباني لكرة القدم قراره بشأن الأوروغوياني فيدريكو فالفيردي، لاعب وسط ريال مدريد، الذي طرد أمام أتلتيكو مدريد في نهائي السوبر الإسباني، الأحد الماضي.

وأسقط فالفيردي البالغ 21 عاما، منافسه ألفارو موراتا المنفرد بالمرمى، قرب نهاية الوقت الإضافي، في نهائي كأس السوبر المعدلة والذي استضافته السعودية بعدما ارتكب خطأ عنيفا باستخدام القدمين معا.

وقال الاتحاد الإسباني، إن فالفيردي سيعاقب بالإيقاف مباراة واحدة لتلقيه بطاقة حمراء مباشرة عقب منعه فرصة واضحة للتسجيل.

The most important red card ever to be given to a player. Fedrico #Valverde won us the trophy. Thank you from the bottom of our hearts ♥️, you deserve a statue in Madrid. Man of the match👏👏👏🏆🏆🏆 pic.twitter.com/yrZvFiHBQ2 — @SamatarGaane (@bdirmaria) January 12, 2020

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وساهم الخطأ في تتويج ريال مدريد باللقب، حيث فاز 4-1 بركلات الترجيح ليحرز اللقب، بينما وصف الأرجنتيني دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو هذه اللقطة بأنها "أهم لحظة في المباراة".

وسيغيب فالفيردي، الذي يعد أحد أفضل لاعبي الملكي هذا الموسم، عن مواجهة إشبيلية، يوم السبت المقبل، ضمن الجولة الـ 20 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

المصدر: رويترز