 
مباشر
عاجل
خارجية فرنسا: الحل الوحيد لأزمة إيران يتمثل في موافقة طهران على محادثات حول اتفاق جديد موسع

تغيير موعد إقامة كأس الأمم الإفريقية 2021

الرياضة

تغيير موعد إقامة كأس الأمم الإفريقية 2021
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n2tm

أكد الاتحاد الكاميروني لكرة القدم اليوم الأربعاء استضافة بلاده لنهائيات كأس الأمم الإفريقية 2021، مع نقل موعدها من فصل الصيف كما كان مقررا إلى الشتاء بالفترة بين 9 يناير و6 فبراير.

وأشار الاتحاد الكاميروني عبر حسابه الخاص في "تويتر"، إلى أن أسباب نقل موعد المسابقة من الصيف إلى الشتاء ترتبط بـ "الظروف المناخية وبطلب من الكاميرون".

إقرأ المزيد
الفيفا يعتزم التدخل في
الفيفا يعتزم التدخل في "الميركاتو" الصيفي المقبل وتحديد الانتقالات

وكانت النسخة الأخيرة من البطولة، والتي أقيمت للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبا بدلا من 16، قد استضافتها مصر بين يونيو ويوليو 2019. وجاء نقل البطولة من الشتاء كما المعتاد إلى فصل الصيف، بقرار من الاتحاد القاري في العام 2018.

وكثيرا ما واجهت إقامة البطولة في فصل الشتاء امتعاض أندية عدة، لا سيما الأوروبية منها، لاضطرارها للاستغناء عن لاعبين بارزين في صفوفها خلال فترة تعد مهمة بالنسبة إليها على الصعيدين الوطني والقاري.

لكن رئيس الاتحاد الإفريقي (الكاف) أحمد أحمد، أكد في تصريحات سابقة، أن موعد البطولة لن يكون ثابتا، بل قابلا للتكيف مع اعتبارات عدة، لا سيما المناخية منها، نظرا للارتفاع الشديد للحرارة في القارة خلال الصيف.

المصدر: أ ف ب

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا