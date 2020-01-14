 
مباشر

شاهد.. فرحة عارمة للاعبي فريق "مغمور" بمواجهة ريال مدريد في كأس ملك إسبانيا

الرياضة

شاهد.. فرحة عارمة للاعبي فريق
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n2lg

أعرب لاعبو فريق سالامانكا الإسباني عن فرحتهم العارمة، بعد إجراء قرعة دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، حيث وضعتهم وجها لوجه مع النادي الملكي.

ونشر الموقع الرسمي لنادي سالامانكا فيديو يظهر فرحة لاعبي النادي الهستيرية لحظة معرفتهم بهوية منافسهم.

ويلعب فريق سالامانكا ضمن دوري الدرجة الثانية "B" الإسباني، المقسم إلى أربع مجموعات، ويحتل الفريق "المغمور" حاليا المركز الـ 18 على جدول ترتيب المجموعة الثانية من أصل 20 فريقا.

وسيستضيف سالامانكا النادي الملكي في الـ 22 من الشهر الجاري.

من جهة أخرى، نشر نادي إيبيزا (درجة ثانية "B") فيديو يظهر فرحة أنصاره بعد أن أسفرت القرعة عن مواجهة فريقهم لنادي برشلونة.

إقرأ المزيد
تعرف على نتائج قرعة دور الـ32 لكأس ملك إسبانيا
تعرف على نتائج قرعة دور الـ32 لكأس ملك إسبانيا

وتعبر الفرق الصغيرة عن فرح كبير في أغلب الأحيان، حين تضعها القرعة في مواجهة أحد العملاقين برشلونة أو ريال مدريد.

المصدر: UnionistasCF/twitter

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا