شاهد.. فرحة عارمة للاعبي فريق "مغمور" بمواجهة ريال مدريد في كأس ملك إسبانيا

أعرب لاعبو فريق سالامانكا الإسباني عن فرحتهم العارمة، بعد إجراء قرعة دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، حيث وضعتهم وجها لوجه مع النادي الملكي.

ونشر الموقع الرسمي لنادي سالامانكا فيديو يظهر فرحة لاعبي النادي الهستيرية لحظة معرفتهم بهوية منافسهم.

ويلعب فريق سالامانكا ضمن دوري الدرجة الثانية "B" الإسباني، المقسم إلى أربع مجموعات، ويحتل الفريق "المغمور" حاليا المركز الـ 18 على جدول ترتيب المجموعة الثانية من أصل 20 فريقا.

📽️ VÍDEO | ¡¡¡La celebración del emparejamiento en @Ecotisa_ ha sido espectacular!!! pic.twitter.com/LM16J6m08t — Unionistas de Salamanca CF (@UnionistasCF) January 14, 2020

وسيستضيف سالامانكا النادي الملكي في الـ 22 من الشهر الجاري.

من جهة أخرى، نشر نادي إيبيزا (درجة ثانية "B") فيديو يظهر فرحة أنصاره بعد أن أسفرت القرعة عن مواجهة فريقهم لنادي برشلونة.

🍾🎉 Quina alegria més gran per als aficionats de l'@ibizaud!!!



👇 Això és el que passa quan te toca el @FCBarcelona_cat a la Copa del Rei! pic.twitter.com/bAw3tTEDe7 — Esports IB3 (@EsportsIB3) January 14, 2020

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وتعبر الفرق الصغيرة عن فرح كبير في أغلب الأحيان، حين تضعها القرعة في مواجهة أحد العملاقين برشلونة أو ريال مدريد.

المصدر: UnionistasCF/twitter