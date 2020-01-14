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"أسود الرافدين" يتعثرون أمام "أفيال الحرب" ويودعون كأس آسيا وحلم الأولمبياد (فيديو)

الرياضة

iraqfpg/twitter
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ودع المنتخب العراقي بطولة كأس آسيا لكرة القدم تحت 23 عاما بعد تعادله 1-1 مع نظيره التايلاندي في المباراة التي جمعتهما، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات.

وافتتح المنتخب التايلاندي الملقب بـ "أفيال الحرب" والذي يستضيف البطولة، باب التسجيل مبكرا منذ الدقيقة السادسة عن طريق جارينساك ونجورن من ركلة جزاء، وعادل لأسود الرافدين محمد قاسم نصيف في الدقيقة 49 من عمر اللقاء.

وكان المنتخب العراقي بحاجة للفوز في مباراة اليوم بأي نتيجة ليضمن تأهله إلى الدور ربع النهائي من البطولة.

وبهذا التعادل، اكتفى المنتخب العراقي بنقطة ثالثة بعد تعادله في المباراتين الماضيتين، ليحتل المركز الثالث في المجموعة الأولى ويودع البطولة، فيما رفع المنتخب التايلاندي رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني، وتأهل إلى الدور القادم رفقة المنتخب الأسترالي الذي يتربع على صدارة المجموعة بـ5 نقاط بعد تعادله 1-1 مع المنتخب البحريني متذيل الترتيب بنقطتين من تعادلين وخسارة.

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ويتأهل صاحب المركز الأول ووصيفه من كل مجموعة من المجموعات الأربع إلى ربع النهائي، ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في البطولة إلى أولمبياد طوكيو 2020.

المصدر: RT

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