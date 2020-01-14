"أسود الرافدين" يتعثرون أمام "أفيال الحرب" ويودعون كأس آسيا وحلم الأولمبياد (فيديو)

ودع المنتخب العراقي بطولة كأس آسيا لكرة القدم تحت 23 عاما بعد تعادله 1-1 مع نظيره التايلاندي في المباراة التي جمعتهما، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات.

وافتتح المنتخب التايلاندي الملقب بـ "أفيال الحرب" والذي يستضيف البطولة، باب التسجيل مبكرا منذ الدقيقة السادسة عن طريق جارينساك ونجورن من ركلة جزاء، وعادل لأسود الرافدين محمد قاسم نصيف في الدقيقة 49 من عمر اللقاء.

⏰ نهاية المباراة |

بعد التعادل الايجابي 1-1 🤝

العراق تغادر البطولة وتايلاند تتأهل!

تقرير المباراة 👇https://t.co/sAvF5mnPyQpic.twitter.com/25Is4dXgHN — #AFCU23 (@theafcdotcom) January 14, 2020

وكان المنتخب العراقي بحاجة للفوز في مباراة اليوم بأي نتيجة ليضمن تأهله إلى الدور ربع النهائي من البطولة.

⏰ نهاية المباراة |

بعد التعادل الإيجابي 1-1

البحرين تودع البطولة وأستراليا إلى الدور القادم!

تقرير المباراة 👇https://t.co/DCkEBafAKDpic.twitter.com/JXXtMIomgy — #AFCU23 (@theafcdotcom) January 14, 2020

وبهذا التعادل، اكتفى المنتخب العراقي بنقطة ثالثة بعد تعادله في المباراتين الماضيتين، ليحتل المركز الثالث في المجموعة الأولى ويودع البطولة، فيما رفع المنتخب التايلاندي رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني، وتأهل إلى الدور القادم رفقة المنتخب الأسترالي الذي يتربع على صدارة المجموعة بـ5 نقاط بعد تعادله 1-1 مع المنتخب البحريني متذيل الترتيب بنقطتين من تعادلين وخسارة.

🇦🇺 🇹🇭 Australia and Thailand progress from Group A into the quarter-finals!



The Olyroos last featured in the QFs in 2014, while it's the first time for #AFCU23 hosts Thailand to reach the KOs! pic.twitter.com/s4WinOzJQj — #AFCU23 (@theafcdotcom) January 14, 2020

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ويتأهل صاحب المركز الأول ووصيفه من كل مجموعة من المجموعات الأربع إلى ربع النهائي، ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في البطولة إلى أولمبياد طوكيو 2020.

المصدر: RT