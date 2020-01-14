"أسود الرافدين" يتعثرون أمام "أفيال الحرب" ويودعون كأس آسيا وحلم الأولمبياد (فيديو)
ودع المنتخب العراقي بطولة كأس آسيا لكرة القدم تحت 23 عاما بعد تعادله 1-1 مع نظيره التايلاندي في المباراة التي جمعتهما، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات.
فيديو : أهداف المباراة : منتخب #تايلاند 1 - 1 منتخب #العراق ... #كأس_آسيا_تحت_23_سنة#AFCU23#الطريق_إلى_طوكيوpic.twitter.com/baAm8wCMON— قنوات الكاس (@alkasschannel) January 14, 2020
وافتتح المنتخب التايلاندي الملقب بـ "أفيال الحرب" والذي يستضيف البطولة، باب التسجيل مبكرا منذ الدقيقة السادسة عن طريق جارينساك ونجورن من ركلة جزاء، وعادل لأسود الرافدين محمد قاسم نصيف في الدقيقة 49 من عمر اللقاء.
⏰ نهاية المباراة |— #AFCU23 (@theafcdotcom) January 14, 2020
بعد التعادل الايجابي 1-1 🤝
العراق تغادر البطولة وتايلاند تتأهل!
تقرير المباراة 👇https://t.co/sAvF5mnPyQpic.twitter.com/25Is4dXgHN
وكان المنتخب العراقي بحاجة للفوز في مباراة اليوم بأي نتيجة ليضمن تأهله إلى الدور ربع النهائي من البطولة.
فيديو : أهداف المباراة : أستراليا 1 - 1 البحرين ... #كأس_آسيا_تحت_23_سنة#AFCU23#الطريق_إلى_طوكيوpic.twitter.com/IsCMB6kEkb— قنوات الكاس (@alkasschannel) January 14, 2020
⏰ نهاية المباراة |— #AFCU23 (@theafcdotcom) January 14, 2020
بعد التعادل الإيجابي 1-1
البحرين تودع البطولة وأستراليا إلى الدور القادم!
تقرير المباراة 👇https://t.co/DCkEBafAKDpic.twitter.com/JXXtMIomgy
وبهذا التعادل، اكتفى المنتخب العراقي بنقطة ثالثة بعد تعادله في المباراتين الماضيتين، ليحتل المركز الثالث في المجموعة الأولى ويودع البطولة، فيما رفع المنتخب التايلاندي رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني، وتأهل إلى الدور القادم رفقة المنتخب الأسترالي الذي يتربع على صدارة المجموعة بـ5 نقاط بعد تعادله 1-1 مع المنتخب البحريني متذيل الترتيب بنقطتين من تعادلين وخسارة.
🇦🇺 🇹🇭 Australia and Thailand progress from Group A into the quarter-finals!— #AFCU23 (@theafcdotcom) January 14, 2020
The Olyroos last featured in the QFs in 2014, while it's the first time for #AFCU23 hosts Thailand to reach the KOs! pic.twitter.com/s4WinOzJQj
ويتأهل صاحب المركز الأول ووصيفه من كل مجموعة من المجموعات الأربع إلى ربع النهائي، ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في البطولة إلى أولمبياد طوكيو 2020.
المصدر: RT