الإمارات تطيح بكوريا الشمالية وتنعش آمالها بالتأهل (فيديو)

أنعش المنتخب الإماراتي آماله في بلوغ الدور ربع النهائي لبطولة كأس آسيا تحت 23 عاما، على حساب نظيره الكوري الشمالي، إثر فوزه عليه بهدفين نظيفين، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الاثنين.

وسجل هدفي الإمارات كل من خليفة الحمادي وزايد العامري في الدقيقتين 17 و30 على التوالي من زمن الشوط الأول للمباراة التي أقيمت على ملعب "تشانغ أرينا" في تايلاند.

وبهذا الفوز، رفع المنتخب الإماراتي رصيده إلى أربع نقاط في صدارة المجموعة الرابعة، في انتظار ما ستسفر عنه مباراة الأردن وفيتنام في وقت لاحق اليوم.

FULL-TIME | United Arab Emirates U23 🇦🇪 2-0 DPR Korea U23 🇰🇵



👋 DPR Korea are the third East Asian team eliminated from #AFCU23 after two defeats, while UAE register their first win in Group D. pic.twitter.com/Z3Zurn3EjR — #AFCU23 (@theafcdotcom) January 13, 2020

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بينما مني منتخب كوريا الشمالية بالهزيمة الثانية على التوالي، ويقبع في قاع المجموعة، وودع البطولة رسميا.

ويتأهل صاحب المركز الأول ووصيفه من كل مجموعة من المجموعات الأربع إلى ربع النهائي، ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في البطولة إلى أولمبياد طوكيو 2020.

المصدر: وكالات