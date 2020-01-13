 
مباشر

الإمارات تطيح بكوريا الشمالية وتنعش آمالها بالتأهل (فيديو)

الرياضة

الإمارات تطيح بكوريا الشمالية وتنعش آمالها بالتأهل (فيديو)
uaefa_ae/twitter
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n2ak

أنعش المنتخب الإماراتي آماله في بلوغ الدور ربع النهائي لبطولة كأس آسيا تحت 23 عاما، على حساب نظيره الكوري الشمالي، إثر فوزه عليه بهدفين نظيفين، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الاثنين.

وسجل هدفي الإمارات كل من خليفة الحمادي وزايد العامري في الدقيقتين 17 و30 على التوالي من زمن الشوط الأول للمباراة التي أقيمت على ملعب "تشانغ أرينا" في تايلاند.

وبهذا الفوز، رفع المنتخب الإماراتي رصيده إلى أربع نقاط في صدارة المجموعة الرابعة، في انتظار ما ستسفر عنه مباراة الأردن وفيتنام في وقت لاحق اليوم.

إقرأ المزيد
السعودية وقطر تفترقان على الود (فيديو)
السعودية وقطر تفترقان على الود (فيديو)

بينما مني منتخب كوريا الشمالية بالهزيمة الثانية على التوالي، ويقبع في قاع المجموعة، وودع البطولة رسميا.

ويتأهل صاحب المركز الأول ووصيفه من كل مجموعة من المجموعات الأربع إلى ربع النهائي، ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في البطولة إلى أولمبياد طوكيو 2020.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

فيديو متداول للصحفي العراقي الذي قتله مجهولون في البصرة رفقة مصور متعاقد مع وكالة رابتلي