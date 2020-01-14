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كواليس إقالة برشلونة لمدربه فالفيردي (صور)

الرياضة

كواليس إقالة برشلونة لمدربه فالفيردي (صور)
AFP LLUIS GENE
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حظي إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة بوداعه الأخير للاعبين بإشرافه على الحصة التمرينية للفريق العائد من مشاركة مخيبة في الكأس السوبر الإسبانية، وذلك قبل صدور قرار إقالته فجر الثلاثاء.

 وذكرت وسائل الإعلام الرياضية الإسبانية أنه بعد أسبوع كارثي، وصل فالفيردي قبل ثلاث ساعات من بدء الحصة التدريبية في منشآت المركز الرياضي "جوان غامبر" مقر تدريبات النادي.

وأضافت أن فالفيردي قاد بعد ذلك الحصة التدريبية لبرشلونة، وهي الأولى بعد ثلاثة أيام راحة سلبية مُنحت إلى اللاعبين عقب العودة من السعودية إثر خروج النادي الكتالوني من الدور نصف النهائي لمسابقة الكأس السوبر بخسارته أمام أتلتيكو مدريد 2-3.

وبعد الحصة التمرينية، اجتمع المدرب البالغ من العمر 55 عاما برئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو الذي انتقل بعد ذلك إلى ملعب "كامب نو"، حيث شارك في اجتماع لمجلس إدارة النادي بحضور مسؤولين مثل المدير التنفيذي أوسكار غراو، المسؤول الفني خافيير بورداس، نائب الرئيس جوردي كاردونر والمدير الرياضي الفرنسي إريك أبيدال.

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وبحسب إذاعة "كتالونيا راديو"، أعلم فالفيردي بأن النادي سيناقش شروط إقالته مع وكيل أعماله، فيما أشارت شبكة "إي أس بي أن" إلى أن المدرب جمع أمتعته من مركز تمارين الفريق، ما يؤشر إلى رحيله.

هاجمت جماهير البارسا فالفيردي لعدة أسباب أبرزها، الريمونتادا التي صنعها روما في ربع نهائي نسخة 2017-2018، وبعدها بعام، ريمونتادا أخرى وبنفس الطريقة أمام ليفربول في نصف نهائي البطولة.

ليدق ناقوس الخطر في الأسابيع الأخيرة، بعد أداء مخيب أمام ريال مدريد على "كامب نو" في المباراة التي انتهت بالتعادل 0-0 وكان فيها الفريق الملكي الطرف الأفضل.

وأخفق برشلونة في الفوز في 3 مباريات متتالية أمام سوسيداد 2-2 وإسبانيول 2-2 والخسارة أخيرا أمام أتلتيكو مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني 2-3.

المصدر: وكالات

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