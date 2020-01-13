مبادرة تبرع.. 500 دولار لكل كرة يصدها حراس "البريميرليغ" في الجولة الأخيرة

قدم مات رايان حارس مرمى فريق برايتون أند هوف ألبيون الإنجليزي تبرعات بلغت قيمتها 28 ألف دولار أسترالي (19365 دولارا) لمساعدة أستراليا في أعمال الإنقاذ والإغاثة نتيجة حرائق الغابات.

وقال اللاعب الدولي الأسترالي الأسبوع الماضي إنه سيتبرع بمبلغ 500 دولار أسترالي عن كل كرة ينجح أي حارس مرمى في التصدي لها خلال آخر جولة من مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وخلال آخر عشر مباريات أنقذ حراس المرمى 56 تسديدة قام رايان بإبعاد خمس منها خلال خسارة فريقه 1-0 أمام إيفرتون.

وكتب رايان الذي سيرسل التبرعات إلى صندق خاص بإنقاذ الحياة البرية في أستراليا عبر "تويتر":"أشكركم جميعا على دعمكم الرائع فيما يتعلق بالوضع في بلادي".

وتابع:"أشكركم جميعا على المشاركة والدعم ورفع الوعي والأهم التبرع للقضية".

Mathew Ryan pledges to donate $500 to Australia’s bushfire crisis for every registered save in the Premier League this weekend 🙌 pic.twitter.com/xoW1MUvVhb — ESPN UK (@ESPNUK) January 10, 2020

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ومع اقتراب موعد انطلاق بطولة أستراليا المفتوحة للتنس وعد الكثير من اللاعبين واللاعبات بتقديم تبرعات لصالح ضحايا الحرائق وكذلك فعل عدد من لاعبي الكريكيت.

ويوم الأحد قالت نجمة التنس الأمريكية المخضرمة سيرينا وليامز إنها ستتبرع بجوائزها المالية التي حصلت عليها بعد فوزها بلقب بطولة أوكلاند، في حين قال السويسري روجر فيدرر والإسباني رفائيل نادال إنهما سيشاركان في مباراة استعراضية لجمع التبرعات لمساعدة ضحايا الحرائق الذين تكبدوا الكثير من الخسائر حيث سببت النيران كثيرا من الأضرار إلى جانب مقتل 28 شخصا وتشريد الآلاف.

وفي الأسبوع الماضي أيضا قال البريطاني لويس هاميلتون بطل العالم في سباقات فورمولا 1 إنه سيتبرع بنصف مليون دولار لجهود الإنقاذ والإغاثة وإصلاح الأضرار البيئية التي سببتها حرائق الغابات.

وتعهدت مجموعة من تسعة لاعبين أستراليين في الدوري الأمريكي لكرة السلة بتقديم 750 ألف دولار لصالح عمليات الإنقاذ في أستراليا أيضا.

المصدر: "رويترز"