شارابوفا تتبرع لضحايا حرائق الغابات في أستراليا وتدعو دجوكوفيتش ليحذو حذوها

تبرعت نجمة التنس الروسية ماريا شارابوفا المصنفة الأولى عالميا سابقا، بمبلغ 25 ألف دولار لدعم ضحايا حرائق الغابات في أستراليا، ودعت الصربي نوفاك دجوكوفيتش إلى اتخاذ خطوة مماثلة.

ونشرت شارابوفا البالغة 32 عاما والحاصلة على 5 ألقاب في البطولات الأربع الكبرى اليوم الأحد عبر حسابها في "تويتر" قائلة: "على مدى السنوات الـ15 الماضية، كانت أستراليا بيتي لمدة شهر في يناير. ينهار قلبي عندما أشاهد كيف تدمر الحرائق الأراضي والحيوانات. أريد المساهمة من خلال التبرع بمبلغ 25 ألف دولار لمكافحة الحرائق. نوفاك دجوكوفيتش، هل يمكنك تكرار هذا المبلغ؟".

The month of January in Australia has been my 🏠 for the past 15 years. Watching the fires destroy the lands, it’s beautiful families and communities of animals is deeply💔. I would like to begin my donation at 25K. @DjokerNole, would you match my donation?🙏🏻 #letsallcometogether — Maria Sharapova (@MariaSharapova) January 5, 2020

وتستضيف أستراليا أولى البطولات الأربع الكبرى في شهر يناير من كل عام، بالإضافة للعديد من البطولات كدورة بريزبين التي ستشارك فيها شارابوفا ببطاقة دعوة.

Шарапова пожертвовала $ 25 тыс. на борьбу с пожарами и передала эстафету Джоковичу👏https://t.co/Ksa55EyoV2pic.twitter.com/FDFY4j9mCX — Чемпионат (@championat) January 5, 2020

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وتسببت حرائق أستراليا بمقتل ثمانية أشخاص على الأقل، كما أدت في اليوم الأول من العام الجديد إلى تحويل مئات الهكتارات من مساحات حرجية إلى رماد، فيما بات الكثير من السياح عالقين في عدد من المدن الساحلية المحاصرة بالحرائق، فضلا عن نفوق نصف مليار حيوان.

المصدر: وكالات