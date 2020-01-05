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شارابوفا تتبرع لضحايا حرائق الغابات في أستراليا وتدعو دجوكوفيتش ليحذو حذوها

الرياضة

شارابوفا تتبرع لضحايا حرائق الغابات في أستراليا وتدعو دجوكوفيتش ليحذو حذوها
AFP KENZO TRIBOUILLARD
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تبرعت نجمة التنس الروسية ماريا شارابوفا المصنفة الأولى عالميا سابقا، بمبلغ 25 ألف دولار لدعم ضحايا حرائق الغابات في أستراليا، ودعت الصربي نوفاك دجوكوفيتش إلى اتخاذ خطوة مماثلة.

ونشرت شارابوفا البالغة 32 عاما والحاصلة على 5 ألقاب في البطولات الأربع الكبرى اليوم الأحد عبر حسابها في "تويتر" قائلة: "على مدى السنوات الـ15 الماضية، كانت أستراليا بيتي لمدة شهر في يناير. ينهار قلبي عندما أشاهد كيف تدمر الحرائق الأراضي والحيوانات. أريد المساهمة من خلال التبرع بمبلغ 25 ألف دولار لمكافحة الحرائق. نوفاك دجوكوفيتش، هل يمكنك تكرار هذا المبلغ؟".

وتستضيف أستراليا أولى البطولات الأربع الكبرى في شهر يناير من كل عام، بالإضافة للعديد من البطولات كدورة بريزبين التي ستشارك فيها شارابوفا ببطاقة دعوة.

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وتسببت حرائق أستراليا بمقتل ثمانية أشخاص على الأقل، كما أدت في اليوم الأول من العام الجديد إلى تحويل مئات الهكتارات من مساحات حرجية إلى رماد، فيما بات الكثير من السياح عالقين في عدد من المدن الساحلية المحاصرة بالحرائق، فضلا عن نفوق نصف مليار حيوان.

المصدر: وكالات

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