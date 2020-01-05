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روسيا تهزم الولايات المتحدة بكأس رابطة المحترفين لكرة المضرب

الرياضة

روسيا تهزم الولايات المتحدة بكأس رابطة المحترفين لكرة المضرب
Gettyimages.ru
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فاز المنتخب الروسي على نظيره الأمريكي في النسخة الأولى من بطولة كأس الرابطة العالمية لمحترفي التنس المقامة حاليا في أستراليا.

وحسم المنتخب الروسي اليوم الأحد مباراتي الفردي عن طريق الثنائي دانييل مدفيديف وكارين خاتشانوف وتقدم بانتصارين نظيفين.

ففي المباراة الأولى قلب خاتشانوف تأخره أمام تايلور فريتز في المجموعة الأولى 3-6، إلى فوز ثمين بعد أن حسم المجموعتين الثانية والثالثة بواقع 7-5 و6-1، خلال ساعة واحدة و51 دقيقة.

وفي المباراة الثانية تغلب مدفيديف على جون إيسنر بسهولة بمجموعتين دون رد بواقع 6-3 و6-1.

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وستقام مواجهة الزوجي بين المنتخبين في وقت لاحق اليوم.

وتلعب روسيا في المجموعة الرابعة التي تضم إلى جانب الولايات المتحدة كلا من إيطاليا والنرويج.

يذكر أن روسيا فازت على إيطاليا أول أمس بثلاثة انتصارات مقابل لا شيء (مباراتا فردي ومباراة زوجي).

ويشارك في البطولة البالغ مجموع جوائزها 15 مليون دولار، 24 منتخبا موزعة على ست مجموعات، ويتأهل إلى الدور ربع النهائي متصدرو المجموعات بالإضافة لأفضل منتخبين من أصحاب الوصافة.

المصدر: rsport.ria.ru

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