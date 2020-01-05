روسيا تهزم الولايات المتحدة بكأس رابطة المحترفين لكرة المضرب
فاز المنتخب الروسي على نظيره الأمريكي في النسخة الأولى من بطولة كأس الرابطة العالمية لمحترفي التنس المقامة حاليا في أستراليا.
وحسم المنتخب الروسي اليوم الأحد مباراتي الفردي عن طريق الثنائي دانييل مدفيديف وكارين خاتشانوف وتقدم بانتصارين نظيفين.
That's a huge win for 🇷🇺 #TeamRussia! @karenkhachanov comes from behind to defeat Fritz 3-6 7-5 6-1 in #Perth.#RUSUSA | #ATPCuppic.twitter.com/xrEFftAkj0— ATPCup (@ATPCup) January 5, 2020
ففي المباراة الأولى قلب خاتشانوف تأخره أمام تايلور فريتز في المجموعة الأولى 3-6، إلى فوز ثمين بعد أن حسم المجموعتين الثانية والثالثة بواقع 7-5 و6-1، خلال ساعة واحدة و51 دقيقة.
Comeback COMPLETE 🔒— ATP Tour (@atptour) January 5, 2020
🇷🇺 @karenkhachanov rallies from a set down to take the opener over Team USA 1-0 in Perth 👏#ATPCuppic.twitter.com/lX53yOVDus
وفي المباراة الثانية تغلب مدفيديف على جون إيسنر بسهولة بمجموعتين دون رد بواقع 6-3 و6-1.
🇷🇺 #TeamRussia have got the win in #Perth!@DaniilMedwed defeats Isner 6-3 6-1 to give his country the tie with the doubles to come.#RUSUSA | #ATPCuppic.twitter.com/ZggZbQigVt— ATPCup (@ATPCup) January 5, 2020
وستقام مواجهة الزوجي بين المنتخبين في وقت لاحق اليوم.
وتلعب روسيا في المجموعة الرابعة التي تضم إلى جانب الولايات المتحدة كلا من إيطاليا والنرويج.
يذكر أن روسيا فازت على إيطاليا أول أمس بثلاثة انتصارات مقابل لا شيء (مباراتا فردي ومباراة زوجي).
ويشارك في البطولة البالغ مجموع جوائزها 15 مليون دولار، 24 منتخبا موزعة على ست مجموعات، ويتأهل إلى الدور ربع النهائي متصدرو المجموعات بالإضافة لأفضل منتخبين من أصحاب الوصافة.
المصدر: rsport.ria.ru