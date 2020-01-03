روسيا تتغلب على إيطاليا بكأس رابطة المحترفين لكرة المضرب (فيديو)

تغلب المنتخب الروسي على نظيره الإيطالي في النسخة الأولى من بطولة كأس الرابطة العالمية لمحترفي التنس المقامة حاليا في أستراليا.

واستطاع المنتخب الروسي اليوم الجمعة حسم مباراتي الفردي عن طريق الثنائي دانييل مدفيديف وكارين خاتشانوف والتقدم بانتصارين مقابل لا شيء.

ففي المباراة الأولى تغلب خاتشانوف على ستيفانو ترافاليو بمجموعتين نظيفتين بواقع 7-5 و6-3 خلال ساعة واحدة و28 دقيقة.

🎾 Хачанов победил Травалью в матче ATP Cup Россия - Италияhttps://t.co/oJiZYVz16xpic.twitter.com/zs5awZE7YW — РИА Новости Спорт (@rsportru) January 3, 2020

وفي المباراة الثانية قلب مدفيديف تأخره أمام فابيو فونيني بالمجموعة الأولى 6-1، إلى فوز ثمين بعد أن فاز بالمجموعتين الثانية والثالثة بواقع 6-1 و6-3، واستغرقت المباراة ساعة واحدة و47 دقيقة.

🎾 Медведев принес сборной России победу над Италией в матче ATP Cuphttps://t.co/EDOQ1ESTCkpic.twitter.com/yjau09qEZZ — РИА Новости Спорт (@rsportru) January 3, 2020

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وستقام مواجهة الزوجي بين المنتخبين في وقت لاحق اليوم.

وتلعب روسيا في المجموعة الرابعة التي تضم إلى جانب إيطاليا كلا من أمريكا والنرويج.

ويشارك في البطولة البالغ مجموع جوائزها 15 مليون دولار، 24 منتخبا موزعة على ست مجموعات، ويتأهل إلى الدور ربع النهائي متصدرو المجموعات بالإضافة لأفضل منتخبين من أصحاب الوصافة.

المصدر: rsport.ria.ru