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ريال مدريد يرفع كأس السوبر الإسباني في السعودية (فيديو)

الرياضة

ريال مدريد يرفع كأس السوبر الإسباني في السعودية (فيديو)
AFP Fayez Nureldine
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توج ريال مدريد بلقب بطل كأس السوبر الإسباني لكرة القدم، على حساب جاره و"عدوه" اللدود أتليتيكو، إثر فوزه عليه بركلات الترجيح (4-1)، في "الديربي" الذي جمعهما اليوم الأحد في السعودية.

وابتسم الحظ للفريق الملكي في سلسلة ركلات الترجيح (4-1)، وذلك بعد أن انتهى الوقتان الأصلي والإضافي من دون أهداف، على ملعب الملك عبد الله في مدينة جدة السعودية.

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وأحرز ريال مدريد بذلك لقب بطل كأس السوبر للمرة الـ 11 في تاريخه، مقلصا الفارق إلى لقبين فقط بينه وبين منافسه التقليدي برشلونة، صاحب الرقم القياسي، برصيد 13 لقبا، ويليهما ديبورتيفو لاكورونا، في المركز الثالث، برصيد ثلاثة ألقاب.

في حين، فاز أتلتيكو مدريد بلقب هذه البطولة في مناسبتين فقط. 

المصدر: وكلات 

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