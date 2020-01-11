شاهد.. زيدان وسيميوني وجها لوجه مع كأس السوبر قبل النهائي في الجوهرة

يغدو ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة"، غدا الأحد، قبلة لعشاق كرة القدم، عندما يستضيف "ديربي" قطبي مدريد الكروي، بين ريال وأتلتيكو، على كأس السوبر الإسباني.

ووقف مدربا الفريقين الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني للفريق الملكي، والأرجنتيني دييغو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد "الروخي بلانكوس"، وجها لوجه بجانب كأس السوبر عشية انطلاق "الديربي"، ورفع كل منهما قميص فريقه، أمام عدسات الكاميرات.

ويبحث زين الدين زيدان عن لقبه العاشر مع ريال مدريد منذ تعيينه مدربا له لأول مرة في يناير 2016، ويسعى لمواصلة رقمه القياسي في النهائيات حيث فاز بجميع المباريات النهائية التي خاضها كمدرب "للميرنغي"، إذ قاده في ولايته الأولى إلى التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب أتلتىيكو بالذات، في مدينة ميلانو عام 2016، ومن ثم تغلب على يوفنتوس الإيطالي في نهائي "كارديف 2017"، وعلى ليفربول في كييف 2018، إضافة إلى الفوز مرتين بكأس السوبر الأوروبي ومرة واحدة بكأس السوبر الإسباني أمام برشلونة، ومرتين بمونديال الأندية.

في المقابل، يدخل دييغو سيميوني هو الآخر بسجل مميز ضد ريال مدريد في النهائيات باستثناء بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث حقق أول بطولة محلية مع "الروخي بلانكوس" على حساب الفريق الملكي بفوز عليه (2-1) في معقله "سانتياغو برنابيو"، في نهائي كأس ملك إسبانيا 2013.

كما قاد "الكوماندوز" الأرجنتيني كتيبة "الروخي بلانكوس" إلى التتويج بكأس السوبر الإسباني 2014 على حساب ريال مدريد أيضا بعد تفوقه عليه بنتيجة مجموع مبارياتي الذهاب والإياب، إضافة إلى كأس السوبر الأوروبي في عام 2018.

المصدر: وكالات