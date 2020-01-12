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السعودية.. "ديربي" إسباني على صفيح ساخن

الرياضة

السعودية..
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يحتضن ملعب الملك عبد الله في مدينة جدة السعودية، مساء اليوم الساعة (18:00) بتوقيت غرينيتش، لقاء "الديربي" بين الريال وأتلتيكو مدريد، في نهائي كأس السوبر الإسباني لكرة القدم.

وسيبدأ الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد، بالتشكيلة الأساسية التالية "للميرنغي"، في مواجهة جاره و"عدوه" اللدود "الروخي بلانكوس":

بينما اختار الأرجنتيني دييغو سيميوني، المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد، التشكيلة الأساسية التالية "للروخي بلانكوس" لمواجهة الفريق الملكي، على ملعب "الجوهرة المشعة":

المصدر: "Atleti/realmadrid"

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