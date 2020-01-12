السعودية.. "ديربي" إسباني على صفيح ساخن
يحتضن ملعب الملك عبد الله في مدينة جدة السعودية، مساء اليوم الساعة (18:00) بتوقيت غرينيتش، لقاء "الديربي" بين الريال وأتلتيكو مدريد، في نهائي كأس السوبر الإسباني لكرة القدم.
وسيبدأ الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد، بالتشكيلة الأساسية التالية "للميرنغي"، في مواجهة جاره و"عدوه" اللدود "الروخي بلانكوس":
📋✅ ¡Nuestro XI inicial 🆚 @Atleti! #RMSuperCopa | #HalaMadridpic.twitter.com/Ww1mCMX4lg— Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) 12 января 2020 г.
بينما اختار الأرجنتيني دييغو سيميوني، المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد، التشكيلة الأساسية التالية "للروخي بلانكوس" لمواجهة الفريق الملكي، على ملعب "الجوهرة المشعة":
[🏧👥] ALINEACIÓN— Atlético de Madrid (@Atleti) 12 января 2020 г.
¡1⃣1⃣ rojiblancos, la ilusión de miles de #AtléticosPorElMundo! 👇
‼❕‼ TE
QUIERO,
ATLETI ‼❕‼
🔴⚪#AúpaAtleti | #RealMadridAtleti
| 🏆 #Supercopa2020 | pic.twitter.com/Vg69iaIOHv
المصدر: "Atleti/realmadrid"