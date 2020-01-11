شاهد.. كلوب يقود ليفربول إلى انتصار جديد على حساب مورينيو

واصل فريق ليفربول سلسلة انتصاراته على حساب مضيفه توتنهام، بفوزه عليه (1-0) في عقر داره، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن الجولة 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويدين "الريدز" بالفضل في انتصاره لنجمه البرازيلي روبيرتو فيرمينيو، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له، في الدقيقة 37 من زمن الشوط الأول، ولزميله النجم المصري محمد صلاح، الذي صنع الهدف.

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وحقق ليفربول بذلك انتصاره العشرين في الموسم الحالي "للبريمير ليغ"، ليرفع رصيده إلى 61 نقطة، ويصبح صاحب أفضل بداية في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز بعد 21 مباراة.

وحطم "الريدز" بقيادة مدربه الألماني يورغن كلوب "المجنون"، رقم فريق مانشستر سيتي بقيادة مدربه الإسباني "الفيلسوف" بيب غوارديولا، الذي وصل إلى 59 نقطة بعد 21 مباراة، في الموسم (2017-2018) وتوج باللقب بعد أداء مميز من ألفه إلى يائه.

المصدر: وكالات