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شاهد.. ردة فعل "مجنونة" من كلوب بعد هدف ليفربول في مرمى فريق مورينيو "السبيشل 1"

الرياضة

شاهد.. ردة فعل
AFP Paul ELLIS
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تفاعل الألماني يورغن كلوب بشكل "هستيري" مع هدف فريقه في مرمى مضيفه توتنهام، في المباراة الجارية بينهما الآن، وذلك ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل البرازيلي روبيرتو فيرمينيو هدف التقدم "للريدز"، في الدقيقة 37 من زمن الشوط الأول، ليحتفل مدربه كلوب بطريقة "مجنونة".

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المصدر: RT 

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