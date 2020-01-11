شاهد.. ردة فعل "مجنونة" من كلوب بعد هدف ليفربول في مرمى فريق مورينيو "السبيشل 1"

تفاعل الألماني يورغن كلوب بشكل "هستيري" مع هدف فريقه في مرمى مضيفه توتنهام، في المباراة الجارية بينهما الآن، وذلك ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل البرازيلي روبيرتو فيرمينيو هدف التقدم "للريدز"، في الدقيقة 37 من زمن الشوط الأول، ليحتفل مدربه كلوب بطريقة "مجنونة".

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365 days, 37 games, 3330 minutes unbeaten in the Premier League. We march on... pic.twitter.com/lEFQPxkivW — Kloppholic (@Kloppholic) 2 января 2020 г.

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المصدر: RT