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بالفيديو.. محمد صلاح يصنع الحدث (فيديو)

الرياضة

بالفيديو.. محمد صلاح يصنع الحدث (فيديو)
AFP STRINGER
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تقدم فريق ليفربول على مضيفه توتنهام (1-0) في عقر داره، في المباراة الجارية بينهما الآن، وذلك ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وصنع النجم المصري محمد صلاح هدف التقدم "للريدز" بتمريرة داخل منطقة الجزاء لزميله البرازيلي روبيرتو فيرمينيو، في الدقيقة 37 من زمن الشوط الأول.

 

المصدر: RT 

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