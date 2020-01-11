بالفيديو.. محمد صلاح يصنع الحدث (فيديو)

تقدم فريق ليفربول على مضيفه توتنهام (1-0) في عقر داره، في المباراة الجارية بينهما الآن، وذلك ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وصنع النجم المصري محمد صلاح هدف التقدم "للريدز" بتمريرة داخل منطقة الجزاء لزميله البرازيلي روبيرتو فيرمينيو، في الدقيقة 37 من زمن الشوط الأول.

المصدر: RT